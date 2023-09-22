10部最佳小說改編陸劇推薦《蒼蘭訣》《陳情令》都輸畀一套神劇

近年來，大陸古裝劇一直是陸劇市場的熱門題材，其中更有不少是以小說為原著的改編作品，像是今年暑期熱度最高的陸劇《長相思》，還有去年轟動影劇圈的黑馬陸劇《蒼蘭訣》等都是小說改編而來，這就推薦10部小說改編成功的古裝劇。



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小說改編超成功的古裝劇1：《長相思》

由楊紫、張晚意、鄧為、檀健次領銜主演的《長相思》，改編自桐華的《長相思》三部曲，第一季講述西炎王姬的女兒玖瑤幾經磨難後，女扮男裝行醫，還結識了塗山氏的二公子塗山璟，後來又被表哥瑲玹找回，周旋於五名男子間。《長相思》可以說是今年暑期最火熱的陸劇，前陣子第二季預告釋出，可以看見小夭與西炎瑲玹撕破臉，與赤水豐隆定下婚約，情感波折預計又會虐哭劇迷們！

小說改編超成功的古裝劇2：《蒼蘭訣》

由王鶴棣、虞書欣領銜主演的《蒼蘭訣》，改編自九鷺非香小說《魔尊》，劇情講述低階仙女小蘭花無意間復活了三界第一魔尊東方青蒼，而且還和他結下了同心咒，兩人同喜同悲、同死同傷，為了解除這個封印只好形影不離，也在這過程中動情。《蒼蘭訣》開播前並沒有太多的宣傳資源，沒想到開播後竟然引發不少話題，全台劇迷幾乎都陷入了「訣症」。

小說改編超成功的古裝劇3：《陳情令》

由肖戰、王一博領銜主演的《陳情令》，改編自墨香銅臭小說《魔道祖師》，講述16年前天下劃分為姑蘇藍氏，雲夢江氏，清河聶氏，岐山溫氏，蘭陵金氏5大家族，雲夢江氏故人之子魏無羨和姑蘇藍氏含光君藍忘機相識並引為知己，不料後來被奸人所害，導致誤會與悲劇不斷發生。當年這部戲不只紅遍全亞洲，更捧紅了肖戰、王一博等多名主演，豆瓣評分甚至高達8.4分！

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小說改編超成功的古裝劇4：《知否知否應是綠肥紅瘦》

由趙麗穎、馮紹峰領銜主演的《知否知否應是綠肥紅瘦》，改編自網絡作家關心則亂同名小說，故事背景設定在宋朝，講述盛家庶女盛明蘭身處宅院的爾虞我詐當中，從小不受寵的她憑藉智慧一步步成為永嘉郡夫人，並與寧遠侯府二公子顧廷燁琴瑟和鳴。該部陸劇在結局前夕及結局前後篇，均創下金鷹獨播劇場近一年以來的收視最高值。

小說改編超成功的古裝劇5：《周生如故》

由任嘉倫、白鹿領銜主演的《周生如故》，改編自小說《一生一世美人骨》古代篇，雖然這部陸劇是屬於悲劇型戲劇，但仍然在豆瓣上獲得7.3的高分，故事講述戰功彪炳的小南辰王周生辰，因為被奸人所害而施以凌遲身亡，而漼氏獨生女漼時宜在成為他的徒弟期間，兩人感情快速升溫，得知此消息的她最後決定跳樓殉情。

小說改編超成功的古裝劇6：《東宮》

由陳星旭、彭小苒領銜主演的《東宮》，改編自匪我思存同名小說，被網友封為古裝虐戀天花板，講述西州國九公主曲小楓，因為錯愛中原皇子李承鄞，導致全族被滅，原本跳下忘川想結束一切的她，不但被救回還失去記憶、踏上和親之路，並深陷在充滿是非、權位爭奪與殺機的東宮之中。

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小說改編超成功的古裝劇7：《長安十二時辰》

由雷佳音、易烊千璽、周一圍、熱依扎、李媛、韓童生、徐璐等人主演的《長安十二時辰》，改編自作家馬伯庸的同名歷史小說，劇情講述盛唐時期，發生在唐城內的一次刺客行動，為了避免悲劇發生，眾人得在有限的時間內與刺客鬥智鬥勇、找出背後主謀。該劇也憑藉著緊張、刺激的反轉劇情，在豆瓣上獲得8.1高分。

小說改編超成功的古裝劇8：《錦衣之下》

由任嘉倫、譚松韻領銜主演的《錦衣之下》，改編自藍色獅的同名小說，講述六扇門女捕快袁今夏因為一樁案件與錦衣衛陸繹相識，兩人冤家路窄一起下揚州查案，在過程中彼此了解、聯手對敵、捨命相救，最終產生忠貞不渝的感情，該劇在播出後也是佳評如潮。

小說改編超成功的古裝劇9：《琉璃》

由成毅、袁冰妍、劉學義、張予曦、白澍、侯夢瑤領銜主演的《琉璃》，改編自十四郎的小說《琉璃美人煞》，講述天生「六識」殘缺的少女褚璇璣，原來是魔煞星轉世，在遇見離澤宮弟子禹司鳳後，與其相愛並展開轉世度劫。這部陸劇雖然是十世虐戀，但因為成毅和袁冰妍的CP感太強，在播出當時引起很高的熱度。

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小說改編超成功的古裝劇10：《夢華錄》

由劉亦菲、陳曉領銜主演的《夢華錄》，改編自關漢卿原著《趙盼兒風月救風塵》，劇情圍繞在官宦千金出身的趙盼兒，因為父親犯事而被迫罰沒賤籍，淪為官伎，講述她如何在這封建世代中自立自強。該劇剛開播時就在豆瓣上獲得8.3分，且劉亦菲和陳曉在劇中的「成人式吻戲」也不斷登上熱搜。

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