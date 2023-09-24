「野生蔡依林」無人認得出！擠人群拍熊貓 網友笑稱：體驗當粉絲
撰文：聯合新聞網
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蔡依林（Jolin）近來在內地展開「Ugly Beauty」世界巡演，昨日下午在社群平台分享近況，透露人目前位於成都，還安排了趟熊貓之旅。不過，有民眾卻意外拍下蔡依林在人群中的身影，私下畫面曝光引來網友熱議。
蔡依林昨日下午在微博分享自己拍攝的熊貓短片，開心寫下：「太不真實了」。有趣的是，當場有民眾意外發現蔡依林的身影，只見人群中蔡依林頂著俏麗雙丸子頭，頭上還有兩個熊貓布偶，看上去相當吸睛，不過即便蔡依林高調打扮卻仍然沒被發現，在場的民眾紛紛圍著熊貓池拍照，畫面相當突兀。
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蔡依林現身成都熊貓基地的畫面曝光後，網友們紛紛笑說：「笑死了，體驗一下當粉絲」、「恭喜蔡依林追星成功」、「哈哈，終於體驗到人擠人啦」。
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