韓版想見你《走進你的時間》12個橋段掀話題　結局大改意外獲好評

安孝燮、全汝彬（全余贇）、姜勳主演的韓劇《走進你的時間》Netflix熱播中，改編自台灣現象級電視劇《想見你》，播出兩天就榮登台灣節目第八名，講述「具延准」飛機失事，只留下看似堅強但實則一直在回憶裡的「韓俊熙」，她因為一台錄音帶而穿越時空到1998年的「權珉周」身上，和「南時憲」、「鄭仁圭」相遇的奇幻愛情故事！



因為是翻拍，觀眾在看的時候就會有一些「比較」和「帶入」，特別改編的又是「台劇」，小編特別整理台韓網友的「Netflix《走進你的時間》結局12個討論度高話題」，以下不引戰！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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韓劇《走進你的時間》結局1. 穿越神曲沒共鳴？

穿越神曲從伍佰〈Last Dance〉改為徐智元〈蒐集淚水〉，網友都說：「還是伍佰最對味」，不過其實該穿越曲是韓國人的回憶殺，在《機智醫生生活》和《請回答1994》都有出現，也有許多歌手翻唱和演唱，韓國人有共鳴就好，小編比較在意的點是B面選曲的含義，編劇曾說：「伍佰＆China Blue的專輯《愛情的盡頭》，當時的卡式錄音帶第一面主打歌就像是黃雨萱，而第二面的第一首就像是陳韻如」！

韓劇《走進你的時間》結局2. 騎電單車片段太違和？

台灣網友最多人討論的就是「騎電單車片段」，因為騎電單車是台灣文化兼日常，但因為電單車並不是韓國人的主要交通代步工具，比較是「送外賣」在騎的，有點違和感！

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韓劇《走進你的時間》結局3. 南時憲/李子維人設不夠屁？

小編覺得韓版李子維「南時憲」的人物設定是較為平淡，成熟又內斂，少了一點「屁孩中二」感，許光漢飾演的李子維很有青春少年的陽光氛圍，還帶點「白目」的成分，也是因為他的活力，才治癒莫俊傑、吸引陳韻如，角色性格的更動，讓劇情稍嫌不到位！

韓劇《走進你的時間》結局4. 韓俊熙/黃雨萱人設不夠恰？

柯佳嬿飾演的「陳韻如/黃雨萱」，外觀最明顯的改變在於「臉上的痣」，韓版全汝彬詮釋的「韓俊熙/權珉周」雖然外表沒有太大的差異，但是女主演技超強，最後一集演技大爆發，特別是跳樓前權珉周生無可戀的絕望感，網友只說韓俊熙少了一點恰感和霸氣，妞妞們還記得我們「安平十三妹」嗎？

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韓劇《走進你的時間》結局5. 中年南時憲太出戲？

上架第一天就引起台韓網友的廣大討論，甚至還登上微博熱搜「李子維是變老了不是變野了」，台版中年李子維以變白的頭髮和戴上眼鏡登場，韓版南時憲在外型上整個崩壞，不修邊幅又蓄鬍，被韓國網友形容很像「中年流浪漢」、「乞丐子維」，不得不說台版的妝造比較好看！

韓劇《走進你的時間》結局6. 整體基調篇憂沉悶？

台版高中生片段氣氛都很「青春」和「歡樂」，時不時就會有「笑」點，網友覺得韓版基調偏「憂鬱」和「沉悶」，是不是太認真「幫權珉周找兇手」和「韓俊熙穿越線」！

韓劇《走進你的時間》結局7. 對於「生日」刻畫削弱？

「生日」是貫穿全劇的關鍵之一，台版李子維送給黃雨萱的生日禮物「紅色耳機」，官方也有提到「黃雨萱的紅色耳機象徵溫暖勇氣」，再到今夜搖滾「演唱會」、伍佰〈Last Dance〉，是一脈相連的，特別是最後的「結局彩蛋」，再加上李子維生日第三個願望雖然沒說出口，但實則為「想見你」，韓版只有提及每年生日一起過，而且生日禮物變成「耳環」！

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韓劇《走進你的時間》結局8. 藍色初戀的改編？

台版《想見你》真王詮勝，是個同性戀，充滿陰柔氣息，找到屬於他的藍色初戀「阿哲」，鼓起勇氣告白不僅被拒絕，還遭到群毆，他質疑自己，最終在絕望之下選擇了跳海，他說著：「希望有一天，這個世界會變得不一樣，不管我喜歡誰，都不再奇怪。」雖然第八集沒什麼對話，僅用五月天的〈擁抱〉鋪陳，短卻衝擊，韓版變超暖，路雲客串阿哲角色，兩人雙向奔赴在幸福中逝世，組成「一路平安CP」，網友笑說：「可以獨立演一部BL劇！」

韓劇《走進你的時間》結局9. 許多經典大改？

許多經典片段被刪減和修改，像是超爆笑的「又生氣，早上生氣，中午生氣、下午又要生氣」、「你耶你耶！怎麼可能會有男朋友」、「不好意思算命的說，我不能跟姓羅的女生交往，不然會折壽」，還有黃雨萱千辛萬苦去找李子維，他居然在那邊說學妹胸部大，小編覺得「小雨萱」那段比較可惜，小雨萱騙吃騙喝，吃到白糖粿、喝到冬瓜茶、玩到椪糖、吃到牛排，和李子維還討論到理想型，韓版只用辣炒年糕和遊戲機精簡帶過！

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韓劇《走進你的時間》結局10. 兇手改編得超好？

台版兇手「謝芝齊」，是黃雨萱的身心科醫師，黃雨萱把跟陳韻如的夢境和穿越的事情都告訴他，隨後他的靈魂穿越到哥哥「謝宗儒」身上，韓版最大反派為「吳燦榮」，是具延准傢具設計工作室的同事，網友都說：「兇手部分覺得韓版邏輯比較好、合情合理」、「韓版合理多了」，不過小編覺得不管韓版還是台版，只要他出現都超毛啊！

韓劇《走進你的時間》結局11. 重要劇情太早破梗？

重要劇情太早破梗，讓觀眾失去驚喜感，這點也是小編覺得比較可惜的一點，像是「具延准/王詮勝飛機失事」、「權珉周/陳韻如心房世界」，特別是對於第一次看的人！

韓劇《走進你的時間》結局12. 結局很韓劇？

韓版結局直接大改「2011年的南時憲」在公車上遇到「現在的韓俊熙」，南時憲下車追上她：「不好意思～」呼應穿越前說的「我保證，我一定會找到妳，無論妳在何時何地，我們一定會相遇，我會來到妳身邊，走進妳的時間！」南時憲和韓俊熙相視而笑，就超級韓劇的，台版結尾則是餘韻無窮，至今重看還是久久無法散去！

以上就是「Netflix《走進你的時間》結局12個討論度高話題」，經典很難超越，不同版本，觀眾各有喜好！

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