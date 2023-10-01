Lisa瘋馬秀將原味薄紗拋下台！韓網斥：根本妓女　團員慘被拖落水

BLACKPINK泰國成員Lisa在上月28日起，一連3天演出瘋馬秀，曲目、服裝跟表演內容都已公開，成員除了Jennie因工作無法到場以外，Jisoo、Rosé都現身力挺。不過從傳出Lisa要演出瘋馬秀以後，韓國網友的怒氣難遏，原因就在於瘋馬秀尺度太大，不少人甚至惡毒批評：「這就是妓女秀！」到場支持的2名成員同樣被拖下水，許多網友酸她們：「就是支持朋友去夜總會上班。」



Lisa的瘋馬秀曲目包含〈But I am a Good Girl〉與〈Crisis? What Crisis !?!〉，她跟其他舞者的合照曝光，也一如之前所預告般並沒有全裸演出，而是以一塊黑布包住胸部並穿著丁字褲，相當性感。表演中Lisa甚至還丟給粉絲身上的舞台裝，許多國外觀眾都大讚：「表演根本就不低俗，非常美麗，簡直就是藝術品！」、「這場表演不只值250歐羅（約2070元港幣），至少要500歐羅（約4140元港幣）。」

Lisa瘋馬秀將原味薄紗拋下台。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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然而韓國網友卻不這麼想，許多人直接開酸，「瘋馬秀（Crazy Horse）本來的意思就是妓女（whores），這就是妓女脫衣秀啊」、「她都敢去跳了，怎麼還不敢露？乾脆脫掉啊，只有自己遮住胸口兩點」、「Lisa就是在抹黑Kpop！」連韓國媒體都以「猥褻、淫亂」來形容，更擔心她是否會對10多歲的主要粉絲群帶來負面影響。

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特地前往支持Lisa演出的Jisoo、Rosé，兩人坐在正中間最好的位置，同場欣賞演出的觀眾還透露，Jisoo全程都相當害羞還遮眼睛，Rosé則是看到火辣橋段會不禁驚呼，還時常交頭接耳、小聲聊天，看上去相當開心。Lisa的緋聞男友LVMH三公子弗雷德里克阿爾諾同樣帶家人到場，不過似乎是這種場面見多了，表現則相當淡定。

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Jisoo、Rosé卻因支持隊友而捲入負評，韓網直批：「她們兩人這種行為，就好像是朋友第一天到夜總會上班，然後我到場支持。」、「她們還是偶像耶，居然跑去看脫衣舞孃」、「我可以理解Jisoo、Rosé啦，畢竟是同事，還是要維持一下關係」、「YG出身的是不是都很難避免負面爭議？」但也有人認為不論是表演者或觀眾根本都沒有涉及犯罪，根本沒必要批評到這種程度。

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