BLACKPINK澳門開騷　Lisa罕見黑面轉身走人　粉絲無禮舉動全直擊

南韓女子天團BLACKPINK成員LISA擁有超強舞蹈實力以及完美修長的身材，迷人的舞台魅力使她收服大批忠實粉絲，近日她們到澳門舉辦演唱會，在演出途中時突然有粉絲丟了一個娃娃到台上，把剛好經過的Lisa嚇了一大跳，她當場臭臉轉身離開，影片曝光引發熱議。



BLACKPINK近日在澳門開騷，女孩們常會近距離和台下粉絲互動，怎料有粉絲突然將一隻娃娃丟上舞台，讓剛好經過的Lisa爆出驚呼嚇了一跳，愣在原地數秒，接著勉強擠出微笑用嘴型說了「No！」隨即變臉轉身離開，有其他粉絲拍到另個角度，發現她臉色相當難看，明顯驚魂未定。

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據悉，那隻被丟上台的小熊上綁了個小型攝影機鏡頭，加上丟東西的行為相當不禮貌，因此才讓Lisa罕見動怒臭臉，網路上有消息指出，該名丟東西的粉絲事後也道歉，Lisa則是大氣表示「沒關係」，但仍有網友不滿，「別丟娃娃呀，一個丟了其他人也跟著丟」、「真的真的很沒禮貌還很危險」、「明明觀演規則裡明確禁止向舞台丟東西，為什麽要這麼做啊」。

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