2023愛奇藝人氣陸劇排行：Angelababy《塵緣》、肖戰《玉骨遙》…

暑期大檔陸劇接連開播，而「愛奇藝」作為陸劇最大宗的影音串流平台，近期也有許多獨播劇獲得好評，如《長風渡》、《玉骨遙》、《不完美受害人》等。



小編這就幫大家整理近期愛奇藝站上人氣人氣陸劇Top10！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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2023愛奇藝人氣陸劇排行榜：十、《花戎》

愛奇藝陸劇人氣榜第十名是輕古風仙俠劇《花戎》，改編自林家成的仙俠小說《誤長生》，由鞠婧禕、郭俊辰領銜主演。劇情講述從小被視為掃把星的少女魏枝（鞠婧禕 飾）在一場成人禮上，因為被鑑仙鏡中照出鳳凰身影而送入白鷺書院深造，並在那裡與老師炎越（郭俊辰 飾）邂逅相愛。

劇迷普遍評論雖然郭俊辰不是讓人一見鐘情的類型，但演技還算穩妥，且這部戲有別於以往「嚴肅師尊」的人設，郭俊辰飾演的老師炎越反而很溫柔，不只奶萌性格很圈粉，和鞠婧禕也意外很有CP感，小編覺得兩人很適合二搭校園劇呢！

2023愛奇藝人氣陸劇排行榜：九、《曾少年》

愛奇藝陸劇人氣榜第九名是《曾少年》，改編自九夜茴的同名小説，由張一山、關曉彤、范丞丞、李溪芮領銜主演。劇情圍繞在一群21世紀的年輕男女上，講述他們追求夢想、為事業打拼，同時也兜轉於友情和愛情之中，劇中每個人的性格和遭遇就像是日常生活的縮影，雖然討論熱度不算高，但整部劇還算溫馨小品。

2023愛奇藝人氣陸劇排行榜：八、《消失的十一層》

愛奇藝陸劇人氣榜第八名是懸疑刑偵劇《消失的十一層》，改編自作家武和平小說《掩蓋》，由潘粵明、陳數、果靖霖主演。劇情背景設定在六年前，一起礦業透水坍塌事故，並以一對「匪兄警弟」作為視角，講述原以為這場無人傷亡的礦難，卻在多年後因為一具屍骨而讓「被消失」的第十一層礦井浮出水面，喜歡警匪、懸疑、推理題材的人們必看！

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2023愛奇藝人氣陸劇排行榜：七、《風月變》

愛奇藝陸劇人氣榜第七名是古裝奇幻愛情劇《風月變》，由呂小雨、趙弈欽領銜主演。劇情圍繞在一對夫妻「唐千月」與「凌長風」上，講述他們成婚三年，經營著一家胭脂鋪，原本幸福度日的他們卻因為城內突發的蝶奴鬼魅屠殺事件而變調......

這部短劇雖然沒有頂流明星撐場，但憑著猶如電影般的唯美場景、運鏡、氛圍和演技而獲得好評，是小成本製作的良心劇！

2023愛奇藝人氣陸劇排行榜：六、《錦心似玉》

愛奇藝陸劇人氣榜第六名是古裝劇《錦心似玉》，改編自吱吱小說《庶女攻略》，由鍾漢良、譚松韻領銜主演。劇情圍繞在羅家庶女羅十一娘（譚松韻 飾）為了查明生母遇害的真相而嫁給徐令宜（鍾漢良 飾）。

除了「宅鬥」是本劇一大看點之外，小編更著迷於主線CP先婚後愛的生活（笑），且這部戲不只演員選角出色，就連服裝、畫面色調呈現都很精緻，譚松韻與鍾漢良絲毫沒有年齡差。

2023愛奇藝人氣陸劇排行榜：五、《塵緣》

愛奇藝陸劇人氣榜第五名是浪漫情緣仙俠劇《塵緣》，改編自煙雨江南同名小說，由Angelababy、馬天宇、宣璐、汪卓成領銜主演。劇情講述紀若塵（馬天宇 飾）從小就立志要成為修仙強者，沒想到某天被西玄山太璇宮千金張殷殷（Angelababy 飾）拐回仙界，兩人從相懟到相互喜歡，並攜手封印九幽之主拯救天下蒼生。

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2023愛奇藝人氣陸劇排行榜：四、《不完美受害人》

愛奇藝陸劇人氣榜第四名是時代話題洞察劇《不完美受害人》，由周迅、劉奕君、林允領銜主演，陳數、鍾楚曦、董潔特別出演。劇情主軸緊扣性侵、家暴、網暴等敏感議題，其中職場「權勢性侵」恰好搭上前陣子台灣演藝圈「#ME TOO」風波的話題列車，開播首集就獲得好評！周迅在劇中飾演律師林闞，為受害人發聲、面對權勢也毫不畏懼，英姿颯爽的模樣深植人心，加上劇情帶有懸疑元素，會讓人想看下去。

2023愛奇藝人氣陸劇排行榜：三、《玉骨遙》

愛奇藝陸劇人氣榜第三名是奇幻浪漫古裝劇《玉骨遙》，改編自滄月小說《朱顏》，由肖戰、任敏領銜主演，開播至今一路穩坐各戲劇榜單的熱度冠軍。劇情圍繞在空桑前世子時影（肖戰 飾）自小不受父親重視，於是跟隨著大司命修煉仙術，與赤族郡主朱顏（任敏 飾）關係幾經波折，從師徒、死敵再到戀人。雖然《玉骨遙》的劇情和一般仙俠劇相差無幾，但仍有劇迷認為這部劇打破仙俠劇天花板，甜戲很甜、虐戲也不在話下。

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2023愛奇藝人氣陸劇排行榜：二、《我的人間煙火》

愛奇藝陸劇人氣榜第二名是都市愛情劇《我的人間煙火》，改編自玖月晞的小說《一座城，在等你》，由楊洋、王楚然領銜主演。劇情圍繞在消防站長「宋焰」和急診科醫生「許沁」學生時期相愛，卻因父母反對而分離，相隔10年後最終破鏡重圓。這部劇最令人心癢難耐的地方就是許沁的「追夫之路」，儘管她示好求復合，但宋焰仍無法輕易放下心結。（撒糖畫面等超久！）

2023愛奇藝人氣陸劇排行榜：一、《長風渡》

愛奇藝陸劇人氣榜第一名是古裝愛情劇《長風渡》，改編自晉江文學城作家墨書白的同名小說，由白敬亭、宋軼領銜主演。劇情講述紈絝子弟顧九思（白敬亭 飾）與布商之女柳玉茹（宋軼 飾），兩人陰差陽錯下共結連理，並開啟「先婚後愛」的故事。

這部劇的吸引點在於沒有老套的傻白甜劇情，「一見茹顧CP」雙智商在線且一起打怪升級，彼此相互扶持成長看得很感動。此外，小編覺得白敬亭很懂挑劇本，不管是《長風渡》顧九思、《卿卿日常》尹崢，還是《你是我的城池營壘》邢克壘，各角色都能駕馭自如。

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