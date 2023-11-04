2023年9位陸劇女星「超低分伏劇」Angelababy《塵緣》僅得豆瓣5分

2023年出現眾多人氣女星，像是楊紫、迪麗熱巴、趙露思等回歸螢幕，觀眾對她們的作品充滿期待，然而期待與現實之間的差距有時令人嘆息，雖然有如《長相思》和《去有風的地方》這類型的高質感劇目，但95後的女星們似乎也陷入了一波低分伏劇的「詛咒」！



其中甚至有的不足4分，究竟是哪9位女星的劇目成為了2023年的超低分伏劇？一起來揭曉吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1.王楚然《我的人間煙火》豆瓣評分3.2

《我的人間煙火》自開播以來，評價持續下滑，主因為楊洋的演技受到質疑，男配魏大勳卻意外受到關注，劇中角色設定也引起爭議，男主被認為像受到精神控制，女主則被批評為戀愛腦，王楚然，原本被認為是95後的新星，因此劇口碑受損，路人緣大減。

2.古力娜扎《雪鷹領主》豆瓣評分4.6

《雪鷹領主》雖改編自熱門原著且由顏值高的許凱和古力娜扎主演，但在暑期檔中表現不佳，播放數據遠低於同期劇，主要原因是許凱和古力娜扎的搭檔缺乏CP火花，加上演技受到批評，與其他熱門劇相比，《雪鷹領主》的宣傳和存在感較弱，使其在競爭中失利。

3.趙露思《後浪》豆瓣評分4.0

趙露思主演的《後浪》以中醫為主題，雖有高話題但評分僅4.0，劇情被批評為狗血且不合理，如女主孫頭頭的行為被認為沒素質，例如送外賣遲到後對顧客的不禮貌行為，再加上，醫學院院長的選擇也被質疑，他選擇了只有中學學歷的女主作為中醫傳承人，而忽略了其他有潛力的學生，這些劇情設定使得劇本受到廣泛批評。

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4.田曦薇《花轎喜事》豆瓣評分3.8

《花轎喜事》為《上錯花轎嫁對郎》翻拍版，儘管有人氣演員田曦薇主演，但新版在劇情、妝造、佈景及演員古裝形象上均不如老版，特別是男主、女二、男二的古裝形象被批評缺乏古人韻味，與老版差距大，新版劇情未有新意，反使老版更受讚賞，豆瓣評分僅3.8分，而老版高達8.6分。

5.楊超越《重紫》豆瓣評分4.8

《重紫》以楊超越為主演，在仙俠劇中與《星落凝成糖》對打，儘管《重紫》熱度高，但在劇情、質感和演技上均不如對手，其劇情與《花千骨》相似，缺乏新意，且被評為幼稚，楊超越和徐正溪的演技也受到批評，與趙麗穎和霍建華相比，更顯不足，這些因素導致《重紫》在網友間收到負評。

6.張雨綺《繁華似錦》豆瓣評分4.6

《繁華似錦》改編自小說《誤入浮華》，原著以「暗黑現實版霸道總裁」為特色，男主在晉江文學網上極受歡迎，但劇版大幅更改原著設定，編劇被批評對普通人生活缺乏共情，且女主人設被改得不受喜愛，這些改動使得劇版與原著的質感大相逕庭，導致網友給予負評。

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7.楊穎Angelababy《塵緣》豆瓣評分5.0

楊穎過去因《創業時代》和《我的真朋友》被冠以「爛劇女王」的稱號，當她主演的《塵緣》公開陣容時，多數人對此劇持悲觀態度，雖然播出後，劇情並未如預期般糟糕，但網播量和熱度都很低，儘管《塵緣》相對其他低分劇來說表現不差，但與高質感的好劇相比仍顯不足，只能靠主角的顏值來吸引觀眾。

8.張雪迎《擇君記》豆瓣評分4.3

《擇君記》改編自電線小說《兩隻前夫一台戲》，由《香蜜》作者所寫，儘管《香蜜》成功將老套劇情拍出新意，但《擇君記》的改編並不成功，劇中兩個前夫與戲曲的設定具特色，但整體拍攝效果不如《香蜜》吸引人，尤其後期劇情逐漸崩解，而且男主和男二的顏值也受到批評，使得該劇收到網友的負評。

9.胡冰卿《蟲圖騰》豆瓣評分4.2

《蟲圖騰》是一部民國懸疑劇，風格與《盜墓筆記》相似，儘管原著題材特別，但劇版製作品質一般，男女主角的戀情戲份被認為老套，且演技受到批評，相對於劇情，張銘恩和胡冰卿戲外的恩怨更受關注。因此，劇版的不足之處和演員間的恩怨使得該劇收到網友的負評。

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