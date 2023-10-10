44歲李孝利挑戰煙燻妝　臉上缺點無所遁形　網民嘲：女神變女鬼

41歲的全智賢日前出席時尚精品活動，再次以凍齡美貌驚豔全場。雖然網友看不懂服裝設計的時尚，仍盛讚她無論穿什麼都美。相形之下44歲的李孝利被拍到可怕崩壞的模樣，照片曝光後連她本人都驚呆。



全智賢這段時間雖然沒有新作品，但她始終是時尚界寵兒，包括先前的倫敦時裝周她也沒缺席。她不需濃妝豔抹，幾個隨意的表情與動作，就足夠掀起全網熱議，因此熱搜上總是不乏「全智賢怎麼不會老」等關鍵詞。

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但並非所有女星都能做到零死角，昔日「國民妖精」李孝利在和全智賢出席同場活動時，一臉煙燻濃妝讓皮膚缺點無所遁形，有網友甚至認不出她是誰。現場媒體攝影毫不留情地將這些高清醜照全發出去，李孝利馬上成為酸民嘲諷對象，笑她「女神變女鬼」。

因為照片實在太嚇人，李孝利自己也大感意外，不過向來高EQ的她趕緊補發自己的場內美照，開玩笑請攝影記者好好跟她談談。因為醜照一傳十、十傳百，李孝利乾脆自己做自嘲，用其中一張標註圖說「提前過萬聖節」，大方搏君一笑。

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