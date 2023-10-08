IU李知恩驚爆收「死亡威脅」！公司發聲明證實　警方急上她家檢查

韓國小天后IU（李知恩）驚傳收「死亡威脅」！



IU影、視、歌三棲，擁有高人氣，但也有不喜歡她的人。

早前公司就曾表示會維護藝人，不再寬待惡意留言攻擊者，今卻傳出IU收到死亡威脅，驚動警方！

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IU經紀公司EDAM Entertainment 6日發出聲明，表次最近有針對IU的死亡威脅，報警後警方到了EDAM Entertainment辦公室、Kakao Entertainment辦公室和IU的家檢查。

由於接獲通報時IU正在拍攝，也加強了隨扈，確定藝人安全。

EDAM Entertainment表示會儘力保護藝人，並要揪出匿名威脅者。

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