金鐘獎擺大烏龍！緬懷已故演員錯用在世導演相片　三立發聲明致歉

第58屆金鐘獎「戲劇類頒獎典禮」在21日晚間順利圓滿落幕，「戲劇節目男主角獎」由薛仕凌以《台灣犯罪故事-出軌》拿下人生第三座金鐘獎；「戲劇節目女主角獎」由蔡淑臻以《村裡來了個暴走女外科》奪得，坐上影后寶座。而典禮中不忘緬懷對影視圈有貢獻的已故電視人，豈料影片似乎發生烏龍，誤將今（2023）年年初過世的資深演員江長文照片，放成還在世的導演游天龍。



在已故影視人致敬環節中，由鍾欣凌帶領大家一起看VCR，緬懷天上23位星星，影片中出現丁強、歌仔戲演員連明月、陳美雲，及第一代「鳳梨哥哥」簡義隆，讓大家看了鼻酸。但就有網友在臉書發文，點出主辦單位不小心將已逝資深演員江長文的照片貼成在世的導演游天龍，直言若是搞錯了，真的很尷尬。

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影片上看來，的確是在江長文的部分秀出游天龍的照片，該網友說，若是真的誤植，對雙方來說都很不尊重。不少認識游天龍的友人認出照片都紛紛跳出來澄清是烏龍，「哇，天啊！這是『大阿哥』游天龍！」 演員呂嘉興也說：「我認識游天龍導演，我和鄭仲茵主演民視的『台灣奇案-冤沉大海』就是游天龍導演拍的，他還健在啦，猛一看嚇死人。」表示之前還有跟游天龍吃飯，確定是誤植。對此，承辦單位三立電視台尚無回應。

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事實上，去（2022）年金鐘獎在緬懷離世的影視人時，整段影片未出現因癌症離世、余天二女兒余苑綺的身影，利菁就對此發文提問：「是不是漏了余苑綺？」掀起網友討論，三立電視當時火速致歉：「我們的確忽略了她對電視圈的付出，也很抱歉沒能在典禮上向她致敬。」

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