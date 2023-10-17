《黃飛鴻》女星何家慧驚傳病逝　高志森嘆人生無常：大家珍惜當下

香港資深女星何家慧曾紅極一時，並演出《黃飛鴻》系列，未料今日一早傳出病逝消息，導演好友高志森則證實噩耗，提及對方在9月中邀請他參與肝臟基金會相關活動，讓外界猜測與肝病有關。



高志森在微博曬出合照。證實好友已在8日上午9點46分安詳離世，提到兩人在9月中還有聯絡，對方邀請他為加拿大肝臟基金會聯同溫哥華影視人協會拍攝短片，沒想到竟是兩人最後一次對話，讓他感嘆：「人生無常，個人都會走，大家珍惜當下。」

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高志森也感謝何家慧協助，曾在1976年曾一起合作電視劇《黃飛鴻》，何家慧飾演女徒弟，自己則還是一名中學生；2019年他執導戲曲音樂劇《一代天嬌》何家慧則是該節目加拿大巡迴溫哥華站的主辦者：「是她把我導演的《一代天嬌》帶到溫哥華。」

何家慧曾是1970年代當紅女星，曾出演《黃飛鴻》、《大亨》、《陸小鳳》等經典電視劇、電影，並主持節目《歡樂今宵》以及歌唱界，出過專輯《小白船》、《契爺皇帝》等，但她卻在當紅之際引退，如今則傳出噩耗，令人不勝噓唏。

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