劉德華舊訪問網絡瘋傳「周潤發梁朝偉跌落水先救誰」答法顯急才

歌手汪峰與金馬影后章子怡斬斷8年婚姻，讓外界譁然一片，許多網友狂猜兩人離婚的內幕，還有人翻出章子怡的情史，而大陸知名主持人撒貝寧因與女方有過一段情，其相關事蹟遭不少人挖掘。其中，論壇流出一段撒貝寧訪問天王劉德華：「周潤發和梁朝偉落水先救誰？」進退兩難的題目瞬間引起轟動，不過劉德華則輕鬆回應，答案逗樂現場觀眾。



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劉德華某次上撒貝寧的節目時，被對方問道：「如果周潤發和梁朝偉掉進水裡，你只能救上來一個，你會救誰？」該題目非常刁鑽，可說是一針見血點出與對方的交情；然而，卻讓劉德華趁機展現機智的一面，回答：「我誰都不救，我會拿個磚頭站在岸邊。」撒貝寧一聽困惑問道：「為什麼要拿磚頭？」劉德華則說：「我拿著磚頭站在岸邊，誰上來我就砸誰，這樣我就是影帝了！」

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劉德華的回應笑翻眾人外，也讓撒貝寧甘拜下風。事實上，劉德華與兩位影帝交情深厚，周潤發曾與他在電影裡分別飾演師徒「賭神」及「賭俠」，而說起劉德華與梁朝偉最深植人心的搭配，莫過於在《無間道》上演精采絕倫的諜對諜，兩人也在暌違20年後，於12月30日在新片《金手指》同台飆戲，

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