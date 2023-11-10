台版梨泰院卡士逐個數　集合港台2位女神　變性人由「她」飾演

韓劇《梨泰院class》2020年初播出時紅遍各國，在台灣更掀起追劇風潮，除了男女主角朴敘俊、金多美備受矚目，飾演變性人的演員李周映，又帥又美的角色也引發熱烈討論。如今翻拍成台版的《來！金來號！》，昨（9）日公布卡司陣容，包括「亞洲人氣天王」周興哲（Eric）、「香港文青女神」袁澧林、「台劇女神」邵雨薇，演員名單令人眼睛為之一亮，其中跨性別主廚角色，則由近年來事業重心轉往戲劇發展的林思宇（宇宙）擔綱演出。



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《來！金來號！》將於12月開拍，昨天主要演員周興哲、袁澧林、邵雨薇、黃冠智、林思宇、吳思賢（小樂）、林敬倫公開亮相。林思宇頂著台大農業經濟學系研究所高學歷，以女子團體A'N'D出道，主持節目《完全娛樂》表現亮眼，後來更陸劇拍了《月村歡迎你》、《台北女子圖鑑》等劇，這次挑戰跨性別主廚角色，她分享：「我事先田調跨性別者的世界，聊完很想詮釋他們真實的故事。」也希望透過自己的聲線及體態，能把細節表現出來。提到近期努力上廚藝課、調酒課，也很喜歡這部很多元的故事：「齊聚不一樣個性的角色，希望到時候呈現出不一樣的金來號。」

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曾入圍金馬影后的袁澧林，是首次赴台參與劇集拍攝，她表示當初看完劇本就很喜歡，非常期待在台灣工作：「我飾演網紅出身的餐廳經理，她的聰明機智和生意頭腦，是我讀完劇本就很想挑戰的地方，尤其中文的部分我會多加努力，現在每天都會有一位台灣的工作人員跟我聊天一小時，先加強中文還有學台語。」

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邵雨薇則飾演連鎖餐飲霸主經理，她提到很喜歡自己角色在種種抉擇上的掙扎面，「我的角色跨度有點大，從高中生演到30多歲，能遇到這個充滿挑戰的角色，真的非常期待開拍，也期待可以回到高中的樣子」。吳思賢詮釋家族邊緣人的科技宅男，他說：「這是一部很熱血的故事，很多新朋友老朋友，謝謝大慕團隊有這樣的組合，希望我們有很棒的火花。」

《來！金來號！》演員陣容曝光，左起：黃冠智、林思宇、袁澧林、周興哲、邵雨薇、吳思賢、林敬倫。（大慕影藝提供）

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