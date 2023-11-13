44歲前亞視藝人定居台灣　殺入影壇拍《周處除三害》：衝刺事業！

23歲創作歌手李浩瑋11號出席位於台灣華山文創園區的「好友港節」市集音樂會，與定居台灣的港星張啟樂、以及台港新生代歌手們迪子テヂ、狄達、集中聲線等一同演出，適逢光棍節，張啟樂說當年因工作赴台，愛上台灣的人情味和美食：「之後就常找藉口一直來台灣，每個月都來一次，直到乾脆在台灣住下來！」近期剛演出金馬電影《周處除三害》的他，表示「會想要定下來」，又說：「我住在台灣，當然會想跟台灣女孩緣定一生！」李浩瑋則處於事業上升期，他表示目前努力衝刺事業，感情一切隨緣！」



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一出道即以首張專輯入圍金曲最佳新人獎的李浩瑋，是華語樂壇不可多得的創作金童，他很喜歡香港，表示最愛的香港美食是「凍檸茶」，「我一天可以喝三杯！」還表示生平學會第一句廣東話就是「凍檸茶」，也表示年初才到香港演出過：「印象最深刻的是夜晚繁華的景色和充滿獨特的藝術氛圍中環藝術地帶。讓我感受到香港的多元文化。」此外，他表示最愛的香港藝人是陳奕迅，「他的聲音很特別，音樂充滿力量與深度」。

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張啟樂自述當初放棄香港演藝圈20年資歷，來到台灣從零開始：「能夠參與台灣本土製作，我作為一個香港演員真的很高興。」被問及最愛台灣什麼，台灣最奇怪的是什麼，張啟樂笑說：「答案都一樣，就是台灣人！」表示台灣的人情味聞名遐邇，體驗過的，「都說台灣好有人情味！」，他認為台灣的人情味，是最有特色的台灣特產，但也覺得台灣人好奇怪，曾捫心自問：「為什麼台灣人包容和接受度，可以到那麼高？」而且非常有禮貌，有禮貌到連路人都會讓車先開走才過馬路：「實在是奇怪，但也很可愛。」而他表示所有台灣的食物都喜歡：「連很多外地人都不敢吃的豬血糕，我都大口大口吃。」唯獨有一樣食物，他雖然可以吃，但卻不是太喜歡，居然是「麻油雞」，他覺得台灣麻油雞太鹹、調味太多，讓他比較不會主動去碰。

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