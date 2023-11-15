此時此刻｜郭雪芙同劉俊謙組CP　網民讚演技突飛猛進：報名金鐘獎

Netflix台劇《此時此刻》登上香港熱門收視第一，劇集找來20位當紅演員組成10對CP的愛情故事，網友大推好感度最高CP是第2集登場的郭雪芙、劉俊謙。郭雪芙連日來被大讚演技大躍進，還有網友留言：「可以報名明年金鐘獎了！」



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郭雪芙在《站一個晚上》飾演單親媽媽按摩師「蒨蒨」，在面對疫情期產生的經濟壓力時，碰見劉俊謙飾演的聽障美食外送員「大俊」，原本在按摩店溝通價碼，不料正好碰到警察，兩人意外牽手奔逃，也牽起奇妙的緣分。兩人CP感博得觀眾好感，兩人玩讀唇語遊戲的影片近日在Netflix臉書、IG公開，觀看次數超過6萬、留言數破百則，網友驚艷劉俊謙戲裡戲外判若兩人「下戲也太帥了吧」，網友看完紛紛來留言「這集很棒，雪芙進步好多，男生真是大叔界的天菜」、「雪芙挑戰得好」、「立刻被圈粉」、「最喜歡你們這一段」、「這集最生活化」、「演得很自然也好看！蠻配對的這兩位」、「這集真的超愛」。

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從拍廣告出道的郭雪芙，到組女團、跨界拍偶像劇，已經入行將近15年。她至今仍每年都有戲劇作品，在《華燈初上》的演出評價不一，《此時此刻》飾演按摩師，親身練習按摩技術，與劉俊謙的CP感火花驚人，儘管不到50分鐘的劇情，令觀眾眼睛一亮，粉絲紛紛到她臉書留言「超喜歡，可以報名明年金鐘獎了」、「雪芙演超好，沒有演的感覺！雪芙大躍進」、「妳這集是真的最好看，加油，繼續突破自己，不要被框住喔」、「這個男主角實在太倒楣了！他在那個晚上唯一的幸運，就是可以認識你」、「雪芙演得很自然、感動，非常喜歡好看」。

Netflix台劇《此時此刻》登上香港熱門收視第一。（截圖）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】