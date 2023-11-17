元元玩遊戲唔錫身 著吊帶裙不停彎腰 結果上下失手疑似狂走光
撰文：聯合新聞網
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元元（吳婕安）上阿Ken與安心亞主持的節目《同學來了》，她和同場來賓蘿莉塔都自稱遊戲王，當場以「靠腰甜甜圈」遊戲比出勝負。
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元元穿著短裙細肩帶，玩遊戲時頻頻彎腰，不僅豐滿上圍快掉出，下半身更疑似走光，節目組後製只能狂打上「小草莓」圖案遮住。而她最後成功完成任務，更配合主持人Ken指令擺出拍寫真姿勢時的跪坐姿勢，眾人看她拚命模樣，認證她是真正遊戲王。
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