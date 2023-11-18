Angelababy神隱至今終露面 瘦到塊面幾乎無肉 網民：像老了10歲
撰文：聯合新聞網
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大陸女星Angelababy（楊穎）前陣子因被爆前往欣賞BLACKPINK團員LISA的瘋馬秀表演，慘遭大陸網友砲轟，微博、抖音等各大社群帳號皆遭平台「禁言」。
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本人神隱至今，使得討論不斷，更傳出她已遭「軟封殺」。
然而近照終於曝光，只見她看起來憔悴消瘦，甚至有網友認為外貌像是老了10歲。
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近期，新加坡國際雜誌《GRAZIA》公開11月封面人物，竟是消失一段時間的話題人物Angelababy，只見她的臉部瘦到幾乎沒肉，雙頰明顯凹陷，顴骨凸出，連墨鏡都遮不住憔悴。
至於其他的全身照，只見就很苗條的Angelababy，看起來更加乾扁，小腿幾乎和手臂一樣細。
不過baby的外型仍是相當完美，雖有不少酸言酸語，但也有許多粉絲出面力挺，誇讚她「寶寶帥死我了」、「什麼風格都駕馭的特別美」、「你永遠可以相信Angelababy」，並反駁網民「閉嘴吧你，買雜誌去」、「不買別說話」。
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