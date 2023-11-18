Angelababy神隱至今終露面　瘦到塊面幾乎無肉　網民：像老了10歲

大陸女星Angelababy（楊穎）前陣子因被爆前往欣賞BLACKPINK團員LISA的瘋馬秀表演，慘遭大陸網友砲轟，微博、抖音等各大社群帳號皆遭平台「禁言」。



【相關圖輯】點圖放大看Lisa《瘋馬秀》的高清無碼照及更多靚相：

+ 29

本人神隱至今，使得討論不斷，更傳出她已遭「軟封殺」。

然而近照終於曝光，只見她看起來憔悴消瘦，甚至有網友認為外貌像是老了10歲。

點圖放大瀏覽Angelababy的新照片：

近期，新加坡國際雜誌《GRAZIA》公開11月封面人物，竟是消失一段時間的話題人物Angelababy，只見她的臉部瘦到幾乎沒肉，雙頰明顯凹陷，顴骨凸出，連墨鏡都遮不住憔悴。

至於其他的全身照，只見就很苗條的Angelababy，看起來更加乾扁，小腿幾乎和手臂一樣細。

不過baby的外型仍是相當完美，雖有不少酸言酸語，但也有許多粉絲出面力挺，誇讚她「寶寶帥死我了」、「什麼風格都駕馭的特別美」、「你永遠可以相信Angelababy」，並反駁網民「閉嘴吧你，買雜誌去」、「不買別說話」。

【相關圖輯】多圖｜重溫Angelababy 10年前舊相 粉絲力撐靚樣純天然（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

延伸閱讀：

我正青春！網友地鐵捕獲口罩美女 竟是金馬影后「綠色出行」朝聖五月天演唱會

許瑋甯閃婚邱澤2年！因余文樂「同框」甜摟老公全被拍

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】