「寫輪眼」森川葵代表日本出戰競技疊杯亞洲賽奪金　港隊亦有參賽

日本女演員森川葵除電視劇《狂賭之淵》外，亦憑綜藝節目《這個？！實際上是怎樣的課（それって!?実際どうなの課）》在海外爆紅。在該節目中她會拜訪不同領域的「達人」學習技巧，但她往往都能在短時間內學會，因而被華語地區網民及傳媒稱為擁有「寫輪眼」（出自漫畫《火影忍者》，即能瞬間複製對方技能）。

森川葵在節目中曾學會不少技倆，更曾打破競技疊杯日本紀錄。她最近代表日本出席「WSSA競技疊杯亞洲錦標賽2023」，並一舉奪得金、銀、銅獎，打破觀眾對節目做假質疑，證明她的實力真材實料。



森川葵的競技疊杯技術「無花無假」。（日本競技疊杯協會X）

在《這個？！實際上是怎樣的課》節目中，森川葵曾挑戰過不少項目，包括射箭、乒乓球、劍球、「片石」等，當中最快上手、而且成績最好之一的當屬競技疊杯。

剛開始拍攝這一集時，森川葵表示不知道疊杯是什麼。（節目影片截圖）

在2020年首次拍攝競技疊杯那一集時，她還表示不知道這個項目是什麼（日文為スポーツスタッキング）。隨後她在節目中接受兩屆世界冠軍瀨尾剛的教導，開始練習最簡單的「3-3-3」比賽方式（即將3棟疊着3個杯的杯子呈金字塔狀疊高，之後再還原）。

節目組及瀨尾剛決定讓森川葵挑戰「3-3-3」。（節目影片截圖）

經過簡單練習後，她第一次嘗試計時錄5.12秒，表現得稍嫌笨拙，但逐漸掌握技巧後，很快便將個人成績迅速突破4秒大關。瀨尾剛這時已發現她似乎能挑戰3.5秒——那已是25-34歲組別的日本第三名紀錄。瀨尾剛隨即興致勃勃地說：「我們來挑戰3.4秒吧。」

結果在教授她一些進階技巧並再度練習後，森川葵一舉做出3.359的成績，成為日本Masters 1（25-34歲）第三名的「達人」。然而去年年底播出的節目中，她再度隨節目組拜訪瀨尾剛，卻被告知世界競技疊杯協會規定需以專用「G5比賽用計時器」作賽才能計算在內，此前的成績一律消除。

節目中提到，不少選手在新的計時器下，都因不習慣而陷入苦戰。（節目影片截圖）

一開始森川葵還有點不習慣新的計時器，但在挑戰14次後，即以3.691秒打破日本相關組別紀錄，並在40分鐘內將紀錄推前至3.314秒。

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貨真價實的「寫輪眼」

自森川葵憑這節目在華語地區打開知名度後，不時有網民質疑節目真實性，認為她可能裝作初學者，但其實早就有私下練習；又或是通過鏡頭剪接等效果來完成各項挑戰。

然而這名28歲的女演員在本月17至19日，以日本代表身份參加在韓國舉行的「WSSA競技疊杯亞洲錦標賽2023」。在世界競技疊杯協會（WSSA）的網頁中，能清楚看到森川葵以2.855秒，佔據着日本「3-3-3」Masters 1組別的最快紀錄。

森川葵目前仍是日本女子Master 1組別「3-3-3」紀錄保持者。（WSSA網頁截圖）

她今次參賽，分別在25歲以上的「3-6-3」團體賽、雙人賽，以及「3-6-3」Masters 1組別個人賽中奪得金、銀、銅牌，力證自己「寫輪眼」的實力貨真價實。據日本媒體TVLIFE報道，森川葵回國後接受訪問，表示「雖然練習時間很短，但很高興我的努力能得到回報，真的感到非常開心。」

值得一提的是，今次亞洲錦標賽亦有不少香港選手參加，香港競技疊杯總會（HKSSA）在Facebook上表示代表隊於個人項目中勇奪5銀4銅及接力賽2銀7銅，共獲18面獎牌。