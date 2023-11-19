吳慷仁專訪｜視帝40不惑狂又野　戲路超闊由變性人演到同小S上床

演員吳慷仁真的火了，他在新劇《此時此刻》中呈現的大尺度情慾戲，被網友直呼「性張力爆棚」。事實上，這位「劇拋臉」演員這些年早已憑演技封神，戲路又寬又野，無所不演。他曾是《下一站，幸福》裡的暖心男二花拓也，《華燈初上》裡風情萬種的媽媽桑，演活過正義的律師、檢察官，也將猥瑣變態的反面角色呈現得入木三分。



他主演的《有生之年》近來也同樣在網路熱播。40歲的男子高嘉岳一事無成地回到家，與家人開始互相理解與和解的普通故事卻引發了無數觀眾的共鳴，豆瓣上，3萬多人打出了8.9的高分。

現實生活裡，他曾在底層摸爬滾打，打過五十多份工，27歲出道，並在十年裡憑演技封神，拿到了各類大獎。近日吳慷仁來到廈門參加金雞電影節，一条也來到現場，和他聊了聊在演員道路上狂奔的十年。

編輯：周天澄／責編：陳子文（一条）

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01 劇拋臉視帝用肉身去搏

和大多數演員明星不一樣，吳慷仁沒有經紀人，所有採訪溝通都是他親力親為。在賓館見到他時，舟車勞頓的他臉上有疲憊神情，問他休息好了沒有，他實誠地搖了搖頭。

十幾年的時間裡他一直在拼命拍戲，這幾年的現象級台劇都有他的身影，戲路又寬又野，檢察官、律師、性侵犯、媽媽桑、自戀狂……無所不演，拿下過兩座金鐘視帝和各類獎項提名。在《有生之年》後，他才決定給自己放個假。

劇中的高嘉岳黑瘦、隨意，總是穿著寬大的花襯衫和拖鞋。眼前的吳慷仁恢復了正常體型和白淨膚色，穿著西裝皮鞋，只有偶爾露出的狡黠神情依稀有劇中的影子。

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作為演員，他的形象隨著作品變化。2016年拍攝《白蟻》，他從70公斤瘦到56公斤，差點患上厭食症；2017年拍攝《麻醉風暴2》，他又迅速增重到85公斤，胖到「走路都有點卡卡的」；2021年拍攝《華燈初上2》，他刮乾淨腿毛練習穿高跟走路，就為了演好風情萬種的媽媽桑「寶寶」。

去年，《富都青年》開機，他飾演一位元馬來西亞底層的聽障青年阿邦，為了和角色貼近，又是一番暴瘦、曬黑，直到可以毫無破綻地融入馬來西亞的底層勞工中。這個角色也為他拿下了今年的金馬獎最佳男主角提名。

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《富都青年》的製片人Nicole和吳慷仁有了幾年的合作，也結下了互相信任的情誼。她眼中的吳慷仁對拍戲有一種不可思議的認真和執著。吳慷仁在馬來西亞的烈日下暴曬自己，曬到Nicole都覺得緊張：「我是馬來西亞人，我都受不了這樣的暴曬。我問他『你這樣曬你能保證自己不生病嗎？』他說『不能啊。』然後繼續曬，我們都拿他沒辦法。」

還有一次拍攝狂奔的戲，吳慷仁跑得投入，摔倒在地。那次傷得頗重，所有人都勸他趕緊去醫院，他說什麼都不肯中斷拍攝。三天后傷口化膿發炎，他也出現了發燒症狀，Nicole見狀，把他「騙」上車，直奔醫院。

但如此種種，吳慷仁講起來似乎都不以為意，在他眼裡，這是在盡自己做演員的本分而已。「演員就要演好戲，其他的我們不用管。」

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以下是吳慷仁的自述。



02 打過最底層的工，演過最邊緣的人

《有生之年》的故事很簡單，我會說，這是一個關於「家」的故事。

一個中年失意的男子高嘉岳，從年輕時的意氣風發到中年時的意志消沉，從20歲到40歲，可能從來沒有獲得過一次成功的喝彩。他開飯店，但不好吃；相伴了十幾年的女友不再愛他；他想死，卻不夠勇氣，然後回到家的故事。

有人或許會叫他loser，但我不這麼認為，高嘉岳他非常「帥氣」，這種帥氣背後，你可以說他太自私、自以為是，太不願意去面對現實，但是他其實極度善良。

所以我代入了一個自己關於「好人」的想像。我印象當中，一個真正的好人可能並不會對你太客氣，可能會一句話就能惹毛你，但他其實是在關心你。

高嘉岳回到家後，和上高中的侄子有一段互相幫助、互相救贖的故事。（《有生之年》劇照）

我去年本來已經有兩部電影的拍攝（《富都青年》和《但願人長久》），沒有料想到還會有這樣一部電視劇。但是導演和製片人說願意等我，又有機會和貴媚姐、喜翔哥這樣的老戲骨去合作，我必須去參與到這樣一部劇中。

吳慷仁和老戲骨喜翔飾演一對父子。（《有生之年》劇照）

老戲骨對劇本有自己的想法，所以整個劇本都是在拍攝中一邊溝通、一邊調整的。比如在原劇本中，爸爸對高嘉岳這個大兒子講話總是大小聲（台語，大呼小叫的意思），但是在第一場戲出來，我反而感覺喜翔哥對我是最溫柔的。那種溫柔給人的感覺是，他保護二兒子，但是心裡最偏愛的其實是大兒子。

可能因為我那個時候的外形和他實在太像了吧？一樣的乾瘦、黝黑。所以我也偷偷學他，學他翹腳的樣子、學他抽煙的樣子。最後形成了一種很微妙的化學變化。

吳慷仁同為老戲骨的楊貴媚飾演高嘉岳的母親。（《有生之年》劇照）

貴媚姐自己的生活經歷已經非常豐富，她對待我們幾個兒子，幾乎是很自然就可以生出一些有差別的、很生活化的臺詞。

他們在這個框架之下是非常自在的，作為晚輩，其實就是把這一切當作是現實。爸爸寡言，我們就多說話；媽媽話多，我們就安安靜靜聽媽媽說話就好。

我自己是單親家庭，家人不算多，有一個哥哥。高家兄弟那種童年瘋玩的記憶，我多少也有過。小時候我們把棉被鋪在椅子上，燈全部關掉，帶著玩具鑽進去，好像一個秘密基地，全世界只剩下我們兄弟兩個人。

後來父母分開，一個跟著爸爸一個跟著媽媽，隨著成長而疏離是很正常的事。他給我發訊息都很簡單，絕對不會換行你知道嗎？可能獅子座就是這樣，很要面子。但有時候他遇到一些問題，他會直接打電話過來，我就知道，哦，他是想要找人講講話了。

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因為是單親家庭，為了補貼家用，我14歲就出來打工。第一份工作是做電箱的焊接，第一天上班，我的護目鏡還沒到，年紀小不懂操作規範，就這麼硬上了。下班回來後眼前白茫茫一片，我當時覺得自己的眼睛都快瞎了。

我還在建築工地做過。那時候安全意識不好，沒有安全帽、防護網也沒架好，我就在十幾二十層的腳手架之間飛來飛去那樣穿梭，現在想想其實是很危險的，可能一個不留神掉下去，那就要跟世界說再見。

如果真的細分到工作的種類，可能遠不止外界所知的「50份工」。光說餐飲這一塊，我就做過中餐、西餐、外場、內場、洗碗的、切菜的，西餐又能分出鐵板、牛排、簡餐，形形色色。

所以高嘉岳在戲裡開個火煮個面的鏡頭，很多都從現實經歷裡來。我從小就開始拿刀了，在這件事上非常在行。

直到27歲，我才被發掘出道，當時我剛辭了酒吧的調酒師工作，在星巴克打工。那時候拍《下一站，幸福》，作為新人配角，片酬其實是很低的，時薪大概是95台幣，再加上置裝、交通，拿到手上可能比普通的上班族還少，對當時的我是有些捉襟見肘了。我當時還去問星巴克的店長：可不可以讓我繼續在這裡打工？

新人時期的作品《下一站，幸福》，飾演男配花拓也。（《下一站，幸福》劇照）

但入行晚有入行晚的好處，我也有入行早的朋友，他們有些是偶像起家，跟生活脫離的時間早了些，這包袱不輕鬆。即使他們想像普通人一樣生活，旁人也很難用正常人的眼光去看他們。

我入行晚，以正常人的身份生活的時間比他們長。比他們多的，就是那一段時間。

03「角色丟給他，他會自己想辦法」

演《富都青年》，因為要節食減重，每天早上起來就開始算，我還有多久可以吃飯。其實也不是為了瘦而瘦、為了黑而黑。我大概在馬來西亞住了一個半月的時間，過去的時候和現在差不多，白白嫩嫩，70公斤出頭。但一到那片土地上，看到了「他們」和「我」之間的差距，我就感覺，完了，我必須得往這個方向走。

陳澤耀演我的弟弟，也做我的翻譯。馬來西亞人種複雜，語言也多樣。我們那時候真的像那些底層的移民工人一樣去上班，學他們在市場殺雞，如何給雞拔毛，把一隻雞分解清楚。

像當地勞工一樣去工作、殺雞。（一条授權使用）

和這些底層勞工深入接觸之前，會帶上很多屬於自己階級的視角。比如像，你們是不是很窮？你們是不是過得很苦？你們是不是很想家？

我們太常用自己的理解去看待一件事情，深入跟他們聊過之後，才會發現我們理解得完全錯了。

當我們真正認識一個人的時候，可能發現他過得很開心。他告訴我，他離開家十幾年，一次都沒回去過，他定期用地下換匯的方式寄錢回去。他告訴我，他的老婆孩子多大了、女兒已經上大學了。但他又會偷偷告訴我一個秘密，他說自己在這裡還有另一個老婆。

又有人跟我分享，他今天上班可以賺80塊馬幣，但下一份工作可以多賺5塊。他心裡5塊的分量，和我們心裡的5塊的分量是一樣的嗎？答案當然是不同的。

我跟陳澤耀彼此相處的時間頗多。我們先學了專業的手語，然後再學習如何簡化，把簡化加入生活的動態，到後來，我們每時每刻都可以從左邊比，右邊比，可以用嘴形甚至表情去說話。要讓大家相信，兩個沒有血緣關係、一個會說話一個不會說話的兄弟，是如何相依為命二十多年的。

有一次我沖進當地一家公共廁所，有個打掃衛生的阿姨劈頭蓋臉用馬來語罵我，罵得超級兇。我又聽不懂，我就抓住阿澤要他翻譯，原來阿姨說的是：「我的廁所才洗乾淨你就這樣沖進去，你知道你弄得多髒嗎？」

從那一刻開始，我覺得我是真的像（角色）了。

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很多人問過我接戲的標準，其實沒有這麼嚴肅。有時候是因為和導演比較熟、有時候是因為我有空、有時候是因為片酬高。對，就是這麼實際。《華燈初上》是拍了一半才找我，我又剛好有空。導演連奕琦就笑說，反正角色丟給他，他自己會想辦法。

確實，一旦接了角色，我就會自己花時間、自己找老師、自己想辦法。

我覺得好玩是很重要的一點，首先自己要有一個玩心在那裡；責任感是另一點——這是我從小到大對工作的態度。

04 四十歲成為「能幫對手演好戲」的演員

這十年，我讓我自己過得挺累的，但我也是故意為之的。我是故意讓我自己在近幾年可以接觸更多的角色，不斷地有釋放的動作。我有比較悲觀的想法，我不覺得演員的生命可以持續這麼久，人不可能永遠在浪上。

我總是希望可以在某個階段，能達到一個自己心裡覺得「做到了」的位置，這和大家如何看待我、獲得什麼獎項都沒有關係。拍完《有生之年》以後，我突然覺得我做到了，因為我看到了不一樣的自己。

《模仿犯》中飾演堅持正義、理想主義的檢察官郭曉其。（《模仿犯》劇照）

觀眾在看戲的時候可能會覺得「他這次又不一樣了」，但我們太知道自己的表演跟自己的能耐了。我們心裡清楚，其實都一樣，只是導演跟機位不一樣；只是今天是左臉，明天是右臉，頭髮長一點、短一點，揣摩角色的方式出去一點或內斂一點，僅僅是這些區別而已。所以說，一個演員要看到不一樣的自己是非常不容易、也是非常幸運的的事情。

我的2022年非常精彩，一年以內就幹掉了5部片，好像做完了人家做三年才能做完的事情，心裡非常踏實。那種踏實，才讓我覺得可以不用跟自己賽跑成這個樣子。

我今年40歲了，近三四年我很常想到「傳承」這件事。娛樂產業實在是太快了，人跟人的關係就在拍片那段時間，結束之後可能就斷了聯繫。我很喜歡跟前輩一起工作，我常常會在旁邊看著他們，他們可能會覺得有點奇怪，我不拍戲的時候也看著他們。

我常想，如果我可以再從他們身上多學一點什麼，有機會一定要告訴更年輕的演員。在他們跟自己較勁，或者想不明白的時候，告訴他們，大家都是這樣過來的。

《有生之年》中，吳慷仁與鄭元暢（中）、林哲熹（右）共同演繹了高家三兄弟。（《有生之年》劇照）

我的老師曾經跟我說過一句話，可能是我會帶進棺材裡的一句話。他說，能夠演好戲的演員非常多，能夠幫助到其他對手演好戲的演員非常少。

（一条：你在朝這個方向努力嗎？）

我現在已經是了。

人家說四十不惑是騙人的，我們這個時代的四十歲，腦袋不好使，還是有很多困惑。找到自己的定位非常不容易。你是誰？你正在做什麼？你做的事情是否有價值和獲得？

日常生活，修車是吳慷仁為數不多的愛好。（一条授權使用）

演戲當然是一個很棒的工作，但在覺得這個工作很棒之前，可能會有很多苦難。片酬低、等不到戲，拍的戲沒人看，有人批評你、有人欺負你。而經歷過這種種以後，對我來說，現在這定位是非常清楚的，我就是個演員，演員演好戲，其他的我們不要管。

而作為演員，成就感跟滿足感來自于觀眾的掌聲和業界朋友的肯定，這是最誠實的話。

比如《富都青年》在First電影節展映，有位評審兩周後托人帶了一些話給我，之前從來沒有人向我提起過的（表演）細節，他看到了，真的非常激勵我。這是作為演員非常細膩又難能可貴的一個moment。

吳慷仁和貓咪在一起。（一条授權使用）

在去年連續完成了幾部令自己滿意的作品之後，現在是我的一個休息期。我沒有太多休閒的愛好，最喜歡做的事，無非就是修車、看卡通、讀劇本，還有養貓。養寵物很棒，承接一個生命跟自己長期相處，那種連接會非常緊密。我們作為人在現實生活中太容易受傷了，這種連接對我是一種療癒。

很多觀眾會有移情作用，可能看到某個角色就覺得這個是我。那些角色都有和我相似的部分，但也都不是我。日常生活中的我寡言、有些嚴肅。我想，讓觀眾對真實的我保持一些陌生感，也是一件好事吧。

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