INFINITE南優鉉患罕見癌症「100萬人僅10人」藏病情近半年萌退意

韓國團體INFINITE今年事隔5年終於以完整體回歸，當粉絲都為久違的合體而開心時，其中一位成員南優鉉（南優賢）卻透露，今年4月發現自己罹患了罕見癌症「胃腸道基質瘤（GIST癌）」，100萬人中有10人需要治療，是非常罕見的案例。而今年4月9日曾來台舉辦個人見面會，回韓後馬上進行手術，休養不到1個月又飛往澳門演出，表示因為「不想打破和粉絲見面的承諾。」



年初發現罹罕見癌症 身體、精神受打擊 歷經人生低潮 曾想隱退

韓國二代團INFINITE出道至今已經13年，成員們陸續服完兵役後展開個人solo活動，而今年終於以6人完整體回歸，讓等待許久的粉絲非常驚喜。不過，其中一位成員南優鉉今年卻經歷了人生的低潮，在年初被診斷出罹患罕見癌症「GIST癌」，這個癌症是發生在食道、胃、小腸、大腸等消化器官的腫瘤，與普通癌症不同，肌肉層會增生出腫瘤。

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因為突如其來的手術，身體狀況變差的南優鉉必須推遲原定於5月的solo專輯回歸，手術後因精神也受到打擊，還曾想過是否該隱退，不過他卻強撐著身體出席4、5月在台灣和澳門舉辦的見面會，粉絲完全未察覺到異樣，南優鉉坦言，「粉絲們知道我做手術了，但不知道是癌症，我怕大家擔心所以沒有說出來」，表示不想打破和粉絲見面的約定才決定繼續活動。

隱瞞病情近半年 危機成轉機目前定期追蹤檢查

在今年7月合體回歸的INFINITE原先也可能被推遲，醫院更警告南優鉉若病情受到壓力惡化，可能需要再次手術，但南優鉉不想打破計畫和粉絲的期待，所以還是強行進行了活動。

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事實上，南優鉉這次公開了自己生病的契機是因為認為，粉絲對他來說就像是家人朋友一樣，不需要再保密了，而這次的危機對他來說是一種轉機，自己已經戰勝了病魔，想帶給那些也正在生病的人康復起來的勇氣，也表示最近做了追蹤檢查，傷口都已經癒合，每10個月做一次檢查就可以了。

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