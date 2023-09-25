張智霖兒子張慕童舊片翻hit　做歧視亞裔手勢遭炮轟：不是第一次

張智霖（Chilam）與太太袁詠儀（靚靚）近年在內地發展不俗，成為各大綜藝節目常客，人氣高企。然而，近日他因代言的加密貨幣交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙，在9月21日到灣仔警察總部協助調查。雖然其後經理人公司火速發布嚴正聲明，表示早於去年9月終止合作，但對他的形象仍帶來不少負面影響，兒子張慕童（魔童）早年的一條短片亦被網友翻出，疑似歧視亞裔。



張智霖經理人公司發出澄清聲明，指去年3月張智霖為JPEX 拍攝廣告及平面硬照，但由於得悉 JPEX 被證監會列入「無牌公司及可疑網站名單 」， 已於去年9月終止合作。如網上繼續流傳未得授權之藝人照片及影像，公司會保留法律追究權利 。

有指短片是魔童表哥在2019曬出的一段IG Story，當中魔童正在手舞足蹈演唱英文Rap，而歌詞中含有明確的歧視言語：「I asked if they can see, they should know I’ve given the glasses they become the math pro, they from Guangzhou, they see me eating dog, they say they want some……（我問他們是否能看見，他們應該知道我給了他們眼鏡就變成數學家，他們來自廣州，他們看見我在吃狗肉，他們說他也想要……）」加之魔童在演唱時，兩手將眼角眼拉起呈「瞇瞇眼」，做出了歧視亞裔的手勢，因此遭到網友炮轟：「兒子這樣爸媽很難沒責任」、「蠢起來連自己都辱」、「他已經不是第一次了吧，巨嬰次次都是他媽出來給他輓尊」等。

除此之外，魔童2021年年尾在IG Story玩「你問我答」的事件也被重提，當時網友問：「Are You in China now?」他以英文回答：「No not right now」，但曬出於香港中環摩天輪上拍的照片，指自己身在香港而不是中國，被網友解讀為「香港非中國」，即刻辣㷫內地網友，而媽媽袁詠儀火速於微博道歉澄清，稱一家人愛國愛港，支持一個中國，事件才慢慢平息。

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不過，也有網友認為，片中的魔童當時年紀不大，很多觀念尚未成形，在2021年爭議後已經有所改善，現在微博都用簡體字，因此不用過分解讀。

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