張智霖兒子張慕童舊片翻hit　做歧視亞裔手勢遭炮轟：不是第一次

張智霖(Chilam)與太太袁詠儀(靚靚)近年在內地發展不俗,成為各大綜藝節目常客,人氣高企。然而,近日他因代言的加密貨幣交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙,在9月21日到灣仔警察總部協助調查。雖然其後經理人公司火速發布嚴正聲明,表示早於去年9月終止合作,但對他的形象仍帶來不少負面影響,兒子張慕童(魔童)早年的一條短片亦被網友翻出,疑似歧視亞裔。



張智霖經理人公司發出澄清聲明,指去年3月張智霖為JPEX 拍攝廣告及平面硬照,但由於得悉 JPEX 被證監會列入「無牌公司及可疑網站名單 」, 已於去年9月終止合作。如網上繼續流傳未得授權之藝人照片及影像,公司會保留法律追究權利 。

有指短片是魔童表哥在2019曬出的一段IG Story,當中魔童正在手舞足蹈演唱英文Rap,而歌詞中含有明確的歧視言語:「I asked if they can see, they should know I’ve given the glasses they become the math pro, they from Guangzhou, they see me eating dog, they say they want some……(我問他們是否能看見,他們應該知道我給了他們眼鏡就變成數學家,他們來自廣州,他們看見我在吃狗肉,他們說他也想要……)」加之魔童在演唱時,兩手將眼角眼拉起呈「瞇瞇眼」,做出了歧視亞裔的手勢,因此遭到網友炮轟:「兒子這樣爸媽很難沒責任」、「蠢起來連自己都辱」、「他已經不是第一次了吧,巨嬰次次都是他媽出來給他輓尊」等。

除此之外,魔童2021年年尾在IG Story玩「你問我答」的事件也被重提,當時網友問:「Are You in China now?」他以英文回答:「No not right now」,但曬出於香港中環摩天輪上拍的照片,指自己身在香港而不是中國,被網友解讀為「香港非中國」,即刻辣㷫內地網友,而媽媽袁詠儀火速於微博道歉澄清,稱一家人愛國愛港,支持一個中國,事件才慢慢平息。

不過,也有網友認為,片中的魔童當時年紀不大,很多觀念尚未成形,在2021年爭議後已經有所改善,現在微博都用簡體字,因此不用過分解讀。

