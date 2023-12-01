亞洲超星團｜紅館首演被批可超越某天團　丁子朗冼靖峰虛心唔比較

無綫（TVB）與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》，上周六（25日）節目已經正式首播，當中不乏話題性，9位香港代表更引起網民的熱討。前日（29日）8位超星練習生更首次踏足紅館表演他們的第一首歌曲《Dance for life》，節目完結後已經獲得網民激讚，並指他們可以硬撼MIRROR及直接組團「原地出道」。



8位超星練習生壓軸出場，分別是丁子朗、冼靖峰、張鎬濂、區珀豪、黃奕斌、方玉亨、文佐匡及黃星綽。(胡凱欣 攝)

超星練習生丁子朗接受《香港01》訪問時則表示很緊張，因為他除了要表演外，還是前日這場大騷的主持人：「本身已經第一次喺紅館唱跳仲要做埋主持，特別大壓力。加上呢個節目唔可以講錯嘢，每一句主持講個笑話都係要經過審批，所以初頭有少少怕兼顧不下。」他亦有提到不會想像與MIRROR對撼，而對這些壓力時怎麼減少，他則樂觀的表示「把壓力轉為動力」。

丁子朗除了要表演外，還是這場大騷的主持人。(ig@karl_ting)

除此之外，他還提到自己最喜歡看的是容祖兒演唱會，他當時很希望可以自己也站在舞台上表演：「幾年前睇嘅時候好希望自己可以有機會企喺台上面表演，但係當時作為演員同埋主持嘅我，同唱歌跳舞距離好遠，所以諗都冇諗過有一日可以咁做。」但被問到今次舞台表現值幾分時，他就覺得自己還有很多不足，連表現完結後他都不停重看表演的過程：「其實表現還有很大的進步空間，仔細睇我哋仲有好多動作可以做好啲！」但樂觀的他突然為自己打氣：「不過唔緊要，今次作為第一次，第二次一定要好啲！」

丁子朗提到自己最喜歡看的是容祖兒演唱會。(ig@yungchoyee)

超星練習生冼靖峰則表示其實挺有壓力的：「因為自己冇舞蹈底子，每次有跳舞嘅表演都會感到份外大壓力，但係咁樣反而激發我要更加努力練好！」他亦同樣能把壓力轉成動力，難怪與丁子朗那麼好朋友，連這個都可以被傳染。而被問到第一次以男團在紅館表演時他則興奮地說：「男團形式喺紅館表演當然好新鮮！因為畢竟都同成班兄弟訓練左一段時間，好想個表演出黎好聽好睇！」

冼靖峰話自己冇舞蹈底子，所以有點吃力。(ig@archie_sin)

至於給自己的分數他則留了一線，只給了5分，因為他覺得舞蹈方面還是未能再進一步，加上唱歌方面也一直在研究怎樣唱得更好。一直力求進步的他亦表示會：「keep住進步keep住比驚喜你哋。」他這個一直虛心求進步的心令人覺得十分受落。

冼靖峰話畀自己5分，因為仲有好多不足。(ig@archie_sin)

超星練習生區珀豪接受訪問時都表示感到壓力：「這一次可以話係人生嘅第一個舞台仲要係喺紅館，亦都係出左節目後又跟返一班兄弟們表演，相當榮幸第一次舞台就在紅館裡面所以十分開心，開心就化解一部分的壓力。」連區珀豪也是一個高情商的人，輕鬆就把壓力化解。而第一次以男團身份上紅館舞台他則說：「一走到舞台上見到台下那麼多人，就變成了興奮，台下每一個人的笑容就相當於給了我無比的力量，前天的表現我們應該都發揮得比訓練時好，聽到最後台下的歡呼聲，十分之感動。」

區珀豪也是一個高情商的人，輕鬆就把壓力化解。(胡凱欣 攝)

這群超星練習生的解壓能力都特別的好，每每都能把壓力轉成動力，難怪他們在舞台上表現得那麼出色。當然第一個舞台表現仍然有一點點的暇疵，但假以時日，必定能在舞台上發光。

一班練習生經過半年相處，現在都變好朋友了。(ig@archie_sin)

8位超星練習生水準超班，網民話可以同MIRROR對撼。(胡凱欣 攝)

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