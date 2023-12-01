鄭中基罕談顯赫身世「鄧麗君常到家作客」受爸爸一席話影響一世

51歲的鄭中基出道已28年，過去曾唱紅〈左右為難〉、〈絕口不提愛你〉、〈甲乙丙丁〉、〈你的眼淚背叛了你的心〉等，預計明年3月在小巨蛋開唱，近來他接受媒體訪問，意外透露了他神秘的家世背景！



據《三立新聞網》報導，鄭中基罕見鬆口分享自己的家世，表示自己雖然是在香港出生，但其實爸爸是新竹人，而且爸爸還是娛樂圈重量級人物，曾擔任過多間唱片集團的地區總裁，甚至是金牌娛樂創辦人，也因此他從小就認識許多巨星，鄧麗君還常常到家中吃飯，他還親口唱〈我只在乎你〉、〈月亮代表我的心〉給鄧麗君聽。

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鄭中基坦言，一出道就有許多資源，也曾受到爸爸幫忙；他更分享入行前爸爸的金句，「我爸就跟我說，這個世界只有一個張學友，只有一個譚詠麟，只有一個許冠傑，你要好好想一想，不會有第二了，所以你自己想清楚要做什麼」，要他一旦決定就要做到底，而他現在也是用這個觀念教導孩子。

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