年少日記｜鄭中基見識最年輕「老屎忽」　黃梓樂︰我睇卡通片都喊

在電影《年少日記》中，鄭中基收起笑臉，飾演一位嚴父，而且帶點躁狂，甚至將戲中飾演兒子的黃梓樂，視為仇人般看待，並以馴獸師的習性，用怒打代替說教，讓兒子在淚水中成長。鄭中基都身為人父，有一子一女，從來以朋友關係相處，要演嚴父，其實辛苦的是自己。「每次都要真打，雖然會借位或有軟墊，但為免不夠逼真要拍多次，每次都出盡力打，有次甚至打斷一條藤條，而我每次拍完都會跟他說對不起，真的每次都會說。」



鄭中基在戲中太惡，要不時對梓樂道歉。（陳順禎 攝）

最年輕的「老屎忽」

兩年前拍攝時，只得8歲的黃梓樂，人仔細細但都好明白拍攝要求︰「我叫Ronald哥哥打啦！我不想拍第二次。」鄭中基︰「他更滿心期待般，不停問今日拍打我未？我反而如行刑般，每日在倒數。」打在兒心痛在父心，除了不斷講對不起，最能平衡Ronald心理的就是回家親親自己的兒子。「我每次下班回家，第一件事便去抱抱我的兒子。」

梓樂戲中角色，一直好努力去得到父母的關注。（《年少日記》劇照）

要演一對父子，先要培養感情，主動跟梓樂聊天，甚至玩，但愈傾得多，愈覺得不對路。鄭中基︰「他是我所認識最年輕的『老屎忽』，還要是兩年前，即年紀還是單位數時已有這種感覺。」

兩父子在訪問中互派高帽，回應又得體，絕對唔似十歲小朋友。（陳順禎 攝）

有多老練嗎？問梓樂有幸入圍金馬獎，可有勝算？「我是完全沒有信心，因為其他對手很強，有保怡哥哥（林保怡《白日之下》），入圍已經贏了，媽媽是跟我這樣說的。」那麼來年的金像獎呢？「香港的演員更厲害，如果我的對手是Ronald哥哥就慘了。（鄭︰我不去讓給你）」幾句回應，真的是出自10歲小朋友的話嗎？

黃梓樂在戲中好似有淚腺開關掣一樣，話喊就喊。（《年少日記》預告截圖）

小童星未係風頭躉

在《年少日記》中，黃梓樂的淚腺似有開關掣，說要便有，甚至可控制要多或少。黃梓樂︰「小時候媽媽說我比其他小朋友易喊，但愈年長便愈沒這麼輕易喊。」多數為甚麼而喊︰「看電影，感動的戲，我看《多啦A夢》都會喊的。」除了拍戲，最近一次喊又是何時？「唔……被老師責罵，位老師好恐怖。」

可能同學仔年輕太輕，未知跟姜濤合作有幾威水。（《季前賽》劇照）

10歲入圍金馬獎，之前又跟姜濤拍《季前賽》，可以幻想梓樂在校內應該是一名風頭躉。「沒有啊，同學很少看電視或留意演藝作品，還是在看卡通片，但在街上都有人搵我簽名。」將來會參加校內話劇團？「都會，六年級會有個英語話劇團，但我擔心自己英文未夠好未能入選。」會否嘗試去報讀演技班？「不會專登去學，因為好多戲都是來自真實生活，自己都可以試下。」

平時句句爆粗的暴龍哥，在小朋友面前也會收歛起來。（陳順禎 攝）

小朋友面前禁爆粗

鄭中基其中一個深入民心的角色是來自《低俗喜劇》的暴龍哥，每句對白都充滿粗口，但又抵死啜核到不得了，最終更贏得金像獎最佳男配角。近年暴龍哥都有搞個人YouTube頻道，繼續粗口橫飛，原來梓樂都有睇過。鄭中基︰「唔好睇呀！」反而梓樂不介意，「網上有好多這些片。」雖然這是頻道的特色之一，但鄭中基亦覺得跟小朋友一起工作時，的確不應該口沒遮攔，要收歛。「我在現場說話好慢，因為要思考如何過濾粗口才講，所以特別慢。」

戲中兩兄弟劇情，非常虐心。（《年少日記》劇照）

此時梓樂反而有趣想知︰「你在子女面前會講粗口嗎？」Ronald就立即表示︰不會！「因為我試過。事源應該是我在家中講電話時，不小心講了兩句粗口，當時女兒只有兩、三歲，覺得她不會懂無所謂。後來有次帶她到澳門，那時正值聖誕節，街上很多燈飾，她坐在車上看，剛巧架車一轉彎，視線就被地盤上的圍板擋住，看不到燈飾，她突然說︰『冇喇！X街』然後全車人望住我。」當時Ronald都感到驚訝，但亦發現一點︰「佢用得幾恰當喎，哈哈……」當然Ronald都覺得太小便學會了都不好，所以自己在小朋友面前會盡量忍口。