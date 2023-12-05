金剛野生捕獲一影帝秒被圈粉　勁讚男神完全零架子：很謙虛很客氣

吳慷仁演技精湛，以《富都青年》奪下第60屆金馬獎「最佳男主角」，成為熱門話題人物。金剛 （李信樵）3號發文透露，近日與朋友聚會時，聊到了一位他很欣賞的演員，沒想到心中想的吳慷仁突然走過來，他驚喜表示：「疑，靠北，說人人到，是慷仁，太巧了吧！！！」更透露吳慷仁接下來的舉動，讓他好感動，直呼：「真的太X了！」



金剛坦言，一直覺得兩人不可能有機會碰面，沒想到就這樣見面了，「見到面就大家互相打個招呼，後來他先進去座位上放東西，然後馬上就出來跟我們聊天，當下我覺得很X，一個影帝完全沒有架子，也很謙虛很客氣，這讓我更覺得，X，加分！不會因為我咖位不夠大，而選擇視而不見，真的太X了！」

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鮮少主動要合照的金剛，當下也提出拍照的要求：「吳慷仁值得來自拍一張！你又多了一個老粉絲了！希望有機會可以合作！」金剛對於此事相遇直呼神奇，他也搞笑表示，下次聊天時要聊聊戶頭，說不定存款因此多了幾個零。

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金剛臉書全文：

昨天豐明幫我拍完帥照之後我們就去北村家吃飯，這當中我就跟他說我覺得有一個演員我蠻欣賞的，感覺到他每一個角色都做了很多功課也很用心的去演，真的帥炸！

結果我們三個在外面聊天 突然有一個男生走過來，疑，靠北，說人人到

是慷仁，太巧了吧!!!

一直覺得不可能會有機會遇見甚至合作，沒想到就這樣見面了，見到面就大家互相打個招呼，後來他先進去座位上放東西，然後馬上就出來跟我們聊天，當下我覺得很X，一個影帝完全沒有架子，也很謙虛很客氣，這讓我更覺得，X，加分！不會因為我咖位不夠大，而選擇視而不見，真的太X了！

我很少主動說要拍照，但他， 吳慷仁Kang Ren Wu，值得來自拍一張！你又多了一個老粉絲了！希望有機會可以合作！

下一次我決定跟豐明聊天的時候，聊聊戶頭會不會多幾個零，太神奇了，說什麼就是什麼……..



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