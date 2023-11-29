出爐金馬影帝吳慷仁《富都青年》15秒入圍影片零對白曬神級演技

在剛剛落幕的金馬獎裡，吳慷仁憑著在電影《富都青年》裡飾演的聽障者阿邦，成功拿下金馬獎最佳男主角的殊榮！



吳慷仁自小父母就離異，中學開始他就開始在外面打工幫補家計，他做過建築工人，也做過水電箱焊接工，地盤散工、餐廳服務生、超市收銀員、街頭小販，體驗過不同職業和工作，2009年，27歲的吳慷仁誤打誤撞入了演藝圈。曾有人統計過，吳慷仁在進入演藝圈工作前，就已經做了超過40份工作！而他在演藝圈裡的這14個年頭裡，沒有經紀人的他，憑自己的努力、對演戲的熱愛一直堅持走下去，在成為演員這條路上，他從來沒有嫌累嫌辛苦而放棄過！

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吳慷仁獲得金馬獎最佳男主角的同時，他的15秒入圍影片更是在全網瘋傳，在監獄裡的他情緒激動地用手語表現自己的不甘和憤怒，不光是手語，連他的五官都仿佛帶著情緒般全都是戲，僅憑肢體神情就充分表現了阿邦這個角色的內斂和決定，零台詞功底展現神級演技，深深震撼了網友們，讓大家忍不住直呼：「實至名歸的最佳男主角！」

吳慷仁在得獎後在後台遇到了大導演李安，李安導演也毫不吝嗇對他的稱讚和欣賞，李安導演表示自己的媽媽是教手語的老師，所以李安導演從小到大對聾啞人士和手語這方面都非常熟悉，吳慷仁在《富都青年》的演技讓他忍不住豎起大拇指稱讚「這個演啞巴真的很棒」、「你是那種角色會上身的演員，非常難得」、「臺灣有你這樣的演員真的太棒了」高度稱讚！

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