Jennie進軍荷李活頭炮負評如潮《偶像漩渦》第2季被取消　HBO回應

美劇《偶像漩渦》（The Idol）由Lily Rose Depp、歌手The Weeknd主演，這也是BLACKPINK成員Jennie進軍荷李活首部作品，卻因不知所云的性愛場景過多，最後慘遭腰斬集數、黯淡落幕。劇集原先預定會推出第二季，如今由於第一季迴響實在過於負面，最終製作方決定取消第二季的製作。



綜合外媒報導，引起多項爭議的《偶像漩渦》確定不推出第二季，HBO相關人員對外表示「《偶像漩渦》是HBO劇集中擁有最多挑逗、大尺度元素的作品之一，感謝觀眾熱情的反饋」，接著話鋒一轉「 在經過各方考量後，決定不進行《偶像漩渦》第二季的製作，非常感謝一起製作的工作人員、演員」。

【圖輯】點圖放大看Jennie早前拍攝的內衣代言照及更多IG靚相👇👇👇

+ 22

事實上，《偶像漩渦》第一季最初規劃為6集，最終縮減成5集篇幅，在7月播出了最後一集，當時就有多家外媒指出「第二季製作與否成未知數」，HBO對此回應表示「尚在確認」，如今經過一個多月的時間，終於確定為《偶像漩渦》拉下帷幕，對此，《Deadline》也評價「 考慮到該劇集的負面評價，這樣的決定並不意外」。

【圖輯】點圖放大看Jennie與兩男共舞的大尺度畫面👇👇👇

+ 19

Jennie在劇中飾演Lily Rose Depp的閨蜜，同時跟飾演邪教領袖的The Weeknd有著情感與肉體糾葛，雖掛名為特別演出，卻也貢獻了不少戲份，演技在後期也獲得了不錯的評價，可惜如今《偶像漩渦》確定取消第二季，Jennie的荷李活出道作也留下了遺憾。

【相關圖輯】Jennie咁跳舞未係最誇張？HBO美劇《The Idol》8大賣點逐個數（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】