周海媚最後遺作曝光　夥林保怡拍一劇集10年未播　驚人美貌成絕響

周海媚於11日離世，消息震驚華語演藝圈，她憑藉在《倚天屠龍記》中飾演周芷若一角聲名大噪，被稱為「最美周芷若」，其後參演了諸多知名電視劇，如《縱橫四海》、《射雕英雄傳》和《武媚娘傳奇》等，後來因病減少工作，如今離世，最後一部在螢光幕要播出的遺作是與林保怡合作的《特別輸送》。



周海媚1990年代初期主演了許多經典影視作品，如《今生無悔》和《笑傲在明天》等。近年雖然淡出娛樂圈，但仍有少數戲劇作品，她在2013年拍攝的陸劇《特別輸送》至今尚未面世，屆時若播出，將成為她最後一支在螢光幕前的遺作。

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周海媚生前罹患高血壓及紅斑性狼瘡，長年受疾病所苦，她的病歷意外外洩，內容指出她在12月11日上午11時11分緊急被送入北京中醫醫院，當天上午10點多時被發現昏迷，同事發現後隨即撥打了120急救電話，透露她在過去一週一直感到身體不適，有咳嗽和呼吸困難的症狀，並在家中自行吸氧。遺憾的是，在她去世的前一夜，她的呼吸困難症狀加重。

據悉，周海媚被送達醫院時，已經意識不清，全身冰冷僵硬，出現了屍斑，其瞳孔擴大，結膜出血，且無心跳和呼吸。周海媚此前曾患有高血壓和系統性紅斑狼瘡，最終醫生宣告她因心臟停止跳動、意識喪失和呼吸停止而離世。

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