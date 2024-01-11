Netflix《3體》預告曝光　獲《權力遊戲》製作人助陣硬撼陸劇版

《3體》（3 Body Problem）為Netflix即將推出的全新科幻驚悚影集，改編自中國作家「劉慈欣」的同名科幻長篇小說，由Netflix、三體宇宙及遊族集團共同開發製作。並請到了《權力遊戲》（Game of Thrones）的製作人David Benioff、Daniel Brett Weiss協助製作本劇。



葉文潔是一位傑出的天文物理學家，但曾因親眼目睹了自己的父親在文化大革命期間被殘酷殺害而在內心留下巨大的陰影。後來，她在機緣巧合下進入一個國家秘密工程機構。這個機構直屬中共中央最高層領導，進行著一個名為「紅岸工程」的絕密計劃，目的是探索外星人是否存在。而當時葉文潔所下的一個關鍵決定已掀起跨越時空的波瀾，將影響一群身處現代的傑出科學家。

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卡司包含：Saamer Usmani、Jess Hong、Marlo Kelly、Jovan Adepo、下岡希、Alex Sharp、John Bradley、黃凱旋、Eiza González、Liam Cunningham、趙家玲、Jonathan Pryce、Ben Schnetzer以及Eve Ridley。

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有趣的是，中國也曾在2023年初推出過《三體》影集，這也讓影迷們好奇Netflix版本的 《3體》會有怎樣的不同，值得一提的是，原著的英文譯者劉宇昆將與作者劉慈欣都有同時擔任該劇集的製作顧問，加上剛釋出的預告看來，《3體》似乎真的值得好好期待一下。

《3體》預定2024年3月21日在Netflix上正式上線。

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