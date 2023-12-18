周海媚被傳「遺產達一億人民幣」三姊弟無意繼承　全留給這個人

「最美周芷若」周海媚11日突離世震驚演藝圈，而她的遺產也備受關注，外界傳出她在香港、北京各有豪宅，還有巨額的存款，價值約1億人民幣的遺產，她的母親、兄弟姊妹將成為潛在繼承人，如今大陸則在傳出，她的姊弟們都無意繼承，所以母親會繼承所有遺產。



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由於周海媚生前只有與呂良偉有過一段短暫婚姻，沒有子女，而周海媚家有4個兄弟姊妹，她排行第二，父親已離世，只剩母親、姊姊、弟弟，大陸媒體則報導指出，姊姊與弟弟們都表態無意繼承遺產，所以會全部都留給周海媚的母親。

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