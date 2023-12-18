福原愛日本形象插水　突改血統自認「我一半兒中國人」

撰文：聯合新聞網
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福原愛經歷前夫江宏傑在東京開記者會後，在日本形象大跌，不過在中國大陸這邊仍是受到網友歡迎，10月時她正式開了小紅書帳號，不時會分享日常生活點滴，最新一則影片，更直呼自己一半是中國人，可說是非常努力要討好中國網友。

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福原愛16日在小紅書更新一段影片，在日本富士山下的一條商店街，介紹一些來自中國的零食，更聊到自己過去在中國遼寧隊受訓時，隊內比賽贏的話，就能獲得很多零食，她還親自示範如何嗑瓜子，小時候爸爸不讓她吃，怕瓜子吃多會把門牙嗑一個洞，但因為太喜歡了，所以只能偷偷吃，因為日本人不吃瓜子，福原愛自豪表示「我一半兒是中國人」。

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