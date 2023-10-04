金馬獎｜評審揭入圍內幕「爭辯8小時」劉俊謙袁富華姜大衛成遺珠

第60屆台灣金馬獎3日公布入圍名單，曾以《南巫》獲得金馬獎最佳新導演的張吉安，憑新片《五月雪》入圍最佳影片、導演、女配角等9項大獎，是最大贏家，《關於我和鬼變成家人的那件事》（簡稱《鬼家人》）和《疫起》皆以8獎緊追在後。



金馬執委會執行長聞天祥和上屆金馬影帝黃秋生3日一起揭曉入圍名單，這次報名影片共計552部，其中包括中港澳電影210部，星馬電影62部更創下史上最多的一次，聞天祥在頒獎典禮一開始也提及，這次名單討論最久，評審連吃飯時間都不放過，共花了8個半小時，他說：「今天討論非常激烈，必須盛讚今年評審很樂意發表意見，這樣的交流是很好的。」

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本屆討論最久的獎項是「最佳劇情片」，這次入圍的劇情片型包括史詩格局、探討議題、充滿作者風格的作品，聞天祥特別點評《關於我和鬼變成家人的那件事》，只有當下的台灣能夠出現「融合撿紅包的習俗，還有和同婚合法議題，有一個撞擊。」

而投票最多輪的是「男配角獎」，包含預投票共投了5次，最終仍幾家歡樂幾家愁，今年遺珠特別多，包含《小曉》劉俊謙、《疫起》曾敬驊與薛仕凌、《周處除三害》袁富華、《富都青年》鄧金煌、《白日之下》姜大衛都被提及。

女配角入圍者中，聞天祥表示《小曉》陳意涵演的母親特別好，呈現生活裡的衝擊與道德複雜；《五月雪》萬芳幾乎沒任何劇烈動作或表情，卻能感受到她的風霜與意志。其他位沒入圍卻在評審討論中的有《疫起》項婕如、 《周處除三害》謝瓊煖與王淨、《惡女》林美秀、《五月雪》蔡寶珠等演員。

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男主角遺珠方面，童星出身的白潤音和劉冠廷在《老狐狸》飾演的父子檔都被討論，聞天祥也表示許光漢和林柏宏因在《關於我和鬼變成家人的那件事》相得益彰，也因此影響到白潤音的入圍，但仍讚白潤音「未來不可限量」。女主角的遺珠則有《請問，還有哪裡需要加強》的宋芸樺、《車頂上的玄天上帝》的林依晨。

此外，本屆最佳動畫片僅有《八戒》入圍，對於入圍是否即得獎，聞天祥表示，規章並沒有規定不得從缺，但入圍就是被認為有得獎資格，過去評審團仍會頒出獎項，不過目前評審團尚未到齊，並不會把話說死。

今年金馬獎邁入60屆，聞天祥形容對於評審來說每一次都是元年，尤其今年特別強調「凝聚眾人，直奔未來」，因為每幾年都是一個階段、一個里程碑，「在回望的時候是要找到繼續走下去的格局跟意義到底在哪裡，你的不可被取代性到底在哪邊，我們是非常戰戰兢兢的在做這件事情」。金馬獎頒獎典禮將於11月25日展開。

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