2023年度網民票選十大內地仙俠劇：長相思、玉骨遙、長月燼明…

2023年，陸劇界迎來了一波仙俠古裝劇的熱潮，從羅雲熙的《長月燼明》到楊紫主演的神話大劇《長相思》，每部作品都吸引了大量觀眾的目光，同時也有許多巨星加入了這場競爭，那麼在這些熱門作品中，到底是哪一部最受網友喜愛呢？



接下來就一起來揭曉網友投票選出的2023年最愛的仙俠古裝劇Top10！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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網評2023最愛的「仙俠古裝劇」Top10.《雪鷹領主》 許凱、古力娜扎

《雪鷹領主》雖然網播數據不如同期劇集，但其背後的熱門原著小說和高顏值的主演許凱與古力娜扎吸引了一部分粉絲。故事描述東伯雪鷹的成長歷程和與神族後裔餘靖秋的愛情，深得愛情與冒險題材愛好者的喜愛。

網評2023最愛的「仙俠古裝劇」Top9.《塵緣》 Angelababy、馬天宇

《塵緣》雖網播量不高，但劇情出乎意料地吸引。楊穎與馬天宇的高顏值組合，加上輕鬆搞笑的情節，使得觀眾心情愉悅。劇中張殷殷與紀若塵的相愛相懟、虐戀情深的故事，深得愛情劇迷的心。這部劇的魅力，在於其出人意料的好看。

網評2023最愛的「仙俠古裝劇」Top8.《重紫》 楊超越、徐正溪

《重紫》雖受到批評，但仍憑藉楊超越的人氣和高度話題性吸引觀眾。劇中少女重紫與尊者洛音凡輾轉三世的師徒情深故事，觸動了許多人的心弦。儘管質感和演技有所爭議，其獨特的情感線和劇情設計仍讓部分觀眾為之著迷。

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網評2023最愛的「仙俠古裝劇」Top7.《花戎》 鞠婧禕、郭俊辰

《花戎》延續了鞠婧禕經典古偶劇風格，吸引了大量忠實粉絲。劇中魏枝的聰慧頑強和炎越的深沉角色設計，為觀眾帶來了情感上的共鳴。加上主角的高顏值和獨特的劇情，使得這部劇在古裝愛好者中受到熱烈追捧。

網評2023最愛的「仙俠古裝劇」Top6.《七時吉祥》 楊超越、丁禹兮

《七時吉祥》以獨特的七世情緣故事吸引觀眾，融合搞笑歡樂與虐戀情節，成功打動人心。其東方奇幻的妝造風格極具特色，使得整部劇在視覺上十分搶眼。儘管有些方面受到批評，但其獨特的情感線和劇情設計仍讓不少觀眾為之著迷。

網評2023最愛的「仙俠古裝劇」Top5.《玉骨遙》 肖戰、任敏

《玉骨遙》憑藉肖戰的頂流魅力迅速吸引大量觀眾。劇情深入人心，特效和實景拍攝都受到讚譽。儘管女主角任敏的古裝造型起初受到批評，但劇中的情感線和獨特的故事背景，如孤高的時影和熱情的朱顏的夙緣，都使得觀眾為之著迷。

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網評2023最愛的「仙俠古裝劇」Top4.《護心》 周也、侯明昊

《護心》以周也和侯明昊的出色演技和高顏值組合吸引了大量觀眾。劇中明朗少女與可愛黑龍的清甜劇情，為觀眾帶來了治癒的感覺。儘管後期受到批評，但其前期的一致好評和深入人心的角色設計，使得這部劇深受喜愛。

網評2023最愛的「仙俠古裝劇」Top3.《星落凝成糖》 陳星旭、李蘭迪

《星落凝成糖》以其獨特的「仙俠版上錯花轎嫁對郎」劇情吸引觀眾。陳星旭和李蘭迪的出色演技逆轉了初期的質疑，帶來了令人驚喜的化學反應。劇中的搞笑輕鬆情節和意想不到的笑點，使得整部劇清新又有趣，深受觀眾喜愛。

網評2023最愛的「仙俠古裝劇」Top2.《長月燼明》 羅雲熙、白鹿

《長月燼明》以其高顏值的演員陣容和明快的劇情節奏深受觀眾喜愛。羅雲熙和白鹿的古裝神顏，加上甜虐交織的情節，為觀眾帶來了爽感和虐感。敦煌風的獨特妝造也為劇集增添了特色，使其在眾多古裝劇中脫穎而出。

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網評2023最愛的「仙俠古裝劇」Top1.《長相思》 楊紫、張晚意、鄧為、檀健次

《長相思》以其深入人心的劇情和飽滿的角色設計深受觀眾喜愛。王權霸業與虐心愛情交織，使觀眾情不自禁地沉浸其中。主配角的精湛演技，如小夭的傷痛、瑲玹的孤寂，都讓角色栩栩如生。其高質感和忠於原著的劇情，使其成為年度冠軍之作。

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