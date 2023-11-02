韓戲逼人影評｜英文片名Cobweb藏隱喻　兩日內重拍結局劇情極誇張

一部電影的誕生，結集台前幕後的互相合作，才能夠一起完成一部電影的創作和製作，不過，電影還未正式公映之前，又會否因為不同的原因，導致要重拍來迎合不同的要求或滿足呢？《密探》南韓導演金知雲最新執導作品，再度夥拍宋康昊的合作，再次以黑色幽默的風格，拍出了這部以片場引申而來的明爭暗鬥。《韓戲逼人》人生如戲，戲如人生，金知雲戲內戲外的個人寫照，風趣幽默又不乏自我嘲諷的辛酸，向電影及工作者致敬。



《韓戲逼人》故事講述七十年代韓國著名導演金基烈，剛完成了最新執導作品《蜘蛛窩裡的風波》，一心希望拍出一部佳作，公諸熱愛電影的觀眾們。然而，金導演覺得影片的結局不夠完美，覺得把結局改動，必定把電影成為一部經典。於是，金導演召集影片的演員和工作人員，利用兩天的時間，把結局重新拍一次。但是，金導演面對各方面的施壓，受到審查的干預，以及演員之間的暗鬥，但是金烈卻一意孤行，決定要把電影的結局完成！

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自1998年金知雲自編自導的首部劇情長片《死不張揚離奇失魂事件》開始，便開始跟宋康昊合作，接著第二部劇情長片《茅躉王》，更是宋康昊首次在金知雲的電影中擔正主角演出，及後的《風塵三俠決戰地獄門》和《密探》，彼此建立了合作的默契，《韓戲逼人》是他們二人的第五度合作，亦是金知雲第十部執導作品。

金知雲的電影風格，離不開黑色幽默，帶點暴力和血腥，《韓戲逼人》貫徹了金知雲過去作品的特色，同樣帶來喜感和幽默的格調，但也不乏點到即止的血腥情節，片中的主角金烈為了滿足自己對電影完美的欲望，決定要把結局重拍之餘，更釀成了一場戲外戲內的大龍鳳，最後金烈又如何完成這一場「戲」呢？

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金知雲藉著宋康昊演出的金導演，既是自我嘲諷，同時又暗喻電影工業背後的辛酸，呈現出人性的醜陋，刻下也對七十年代南韓電影的（下段便有一點的交代）。台前幕後之間的合作，都是建基於互相的溝通和信任，若然少了其中之一，也難以合作，完成一部電影的創作。當然，拍攝一部電影並不容易，又要左右兼顧，不能得失任何一方，電影仿似是在把這個「夢工場」濃縮成兩小時，金知雲讓觀眾看透電影製作背後的二三事。

《韓戲逼人》以 1970 年代的忠武路作為背景，透過拍攝的過程，向七十年代的電影作出致敬，以黑白和彩色的影像，分別代表了黑白電影和現實拍攝的兩個不同場景，從現實拍攝的荒謬怪誕，片末的一場拍攝過程裡，既是能夠令觀眾看到拍攝時工作人員和演員及導演之間的合作，接著以「戲中戲」的方式表達，起承轉合的敘事，讓觀眾置身於電影世界的「Miracle」。

片中出現的兩位導演 — 分別由宋康昊與鄭雨盛演出金導演與申導演，從兩位的人物造型來看，大概可被視為七十年代的南韓電影的兩位主要導演 — 金綺泳和申相玉，前者的《下女》為人熟悉，後者卻因為當時南韓電影被政治審查及其壓迫之下，只好執導不同類型的電影，後來卻因前來香港調查前妻崔銀姬在被北韓特務綁架的時候，同樣被綁到北韓，綁架期間執導了多部由金正日監製，以宣傳和讚頌領袖為主題的北韓電影。

話雖如此，但是總覺得金知雲今次在《韓戲逼人》中的表現，並不如前作般的驚喜，除了影片末段的部份之外，其餘的部份則覺得有點平乏，尤其是前半段的部份，劇本既亦有點散亂，始終人物和群戲繁多，導致焦點未能集中，人物之間的角力不足，其實是會看得有點累透，觀畢電影後，雖然會被最後的一場戲深深的吸引著，但也至此，其他的情節卻只感到累贅的堆砌。

《韓戲逼人》的英文片名為《Cobweb》，意思是指蜘蛛網，而這亦是片中的戲中戲《蜘蛛窩裡的風波》的片名，這大概是指金導演要求電影的台前幕後，困在片場裡重拍結局，從而引來人和人之間的明爭暗鬥，同時亦因為受到政治審查制度的壓迫，電影只能夠在兩天內靜悄悄地完成，從而，這恰好地反而著今天電影創作的自由和困難，金知雲也是在自我探討製作電影的本質。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​