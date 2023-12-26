日本藝人夫妻檔赤西仁、黑木梅紗結束11年婚姻　聖誕節發共同聲明

日本藝人夫妻檔赤西仁、黑木梅紗在25日凌晨發出共同聲明，宣布結束11年的婚姻關係，心平氣和的表示還會繼續當對方的夥伴，但會各走各的路。



39赤西仁歲的曾是男子組合KAT-TUN成員，除了發行多張專輯之外，也曾演出《極道鮮師》、《熟女真命苦》等電視劇及多部電影。

+ 10

35歲的黑木梅紗是日美混血兒，除了是知名演員、模特兒之外，也有歌手的身分，她和赤西仁在2012年2月2日結婚，兩人育有一子一女。

赤西仁、黑木梅紗在日本時間25日凌晨發出共同聲明，表示決定要改變原本伴侶的關係，從現在開始會各走各的路。不過，家人仍然會是兩人最優先的考慮。

聲明中並表示，兩人的身分不僅是孩子的父母，也是彼此的摯友，會用更多的愛去建立彼此心的關係，最後也強調希望媒體不要採訪雙方的親朋好友。

延伸閱讀：「狼人」曉治積曼離婚4個月傳擁新歡 女方驚爆有老公關係超複雜

+ 9

延伸閱讀：

許佳玲遭砍亡！弟驚收不明訊息內容曝 家人慟：頭七都沒夢到她

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】