日本藝人夫妻檔赤西仁、黑木梅紗結束11年婚姻 聖誕節發共同聲明
撰文：中關村在線
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日本藝人夫妻檔赤西仁、黑木梅紗在25日凌晨發出共同聲明，宣布結束11年的婚姻關係，心平氣和的表示還會繼續當對方的夥伴，但會各走各的路。
39赤西仁歲的曾是男子組合KAT-TUN成員，除了發行多張專輯之外，也曾演出《極道鮮師》、《熟女真命苦》等電視劇及多部電影。
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35歲的黑木梅紗是日美混血兒，除了是知名演員、模特兒之外，也有歌手的身分，她和赤西仁在2012年2月2日結婚，兩人育有一子一女。
赤西仁、黑木梅紗在日本時間25日凌晨發出共同聲明，表示決定要改變原本伴侶的關係，從現在開始會各走各的路。不過，家人仍然會是兩人最優先的考慮。
聲明中並表示，兩人的身分不僅是孩子的父母，也是彼此的摯友，會用更多的愛去建立彼此心的關係，最後也強調希望媒體不要採訪雙方的親朋好友。
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