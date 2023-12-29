李善均去世｜盤點曾捲染毒醜聞的韓星　劉亞仁遭封殺一男神難復出

演出《上流寄生族》紅遍全球的南韓影帝李善均，日前捲入吸毒風波，未料27日上午燒炭輕生，震驚各界。



事實上南韓演藝圈曾有不少男星被爆出吸毒，然而染毒後星路卻大不同，「江南大叔」PSY變身世界巨星、朱智勛躋身「忠武路演員」，劉亞仁遭封殺，演藝事業岌岌可危，朴有天則被迫轉往泰國發展。

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劉亞仁

37歲的劉亞仁藉連續劇《成均館緋聞》爆紅，並靠電影《思悼》成為南韓史上第二年輕的影帝，與李帝勳、金秀賢、宋仲基並稱「忠武路四小生」。然而他今年初卻被爆非法濫用睡眠麻醉劑異丙酚（俗稱牛奶針），還驗出體內有大麻、可卡因等4種毒品，引起各界撻伐。原先他的手中有4部作品，定於明年開拍的《地獄公使2》已宣布換角，由31歲的金聖喆接演。

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河正宇

45歲的河正宇是著名演員金容建之子，憑文藝片《時間》打開知名度，之後藉演出電影《與神同行》的「江林公子」一角開啟事業巔峰，不過他2020年遭爆以弟弟的名字，在首爾整形外科醫院施打大量異丙酚，雖原先辯稱是因皮膚雷射治療而注射睡眠麻醉劑，最終仍認罪，被判罰3千萬韓元。

然而作為頂流的「忠武路演員」，他的事業似乎沒受太多影響，參與演出的《毒梟聖徒》去年上映後奪下Netflix平台收視冠軍，今年主演的《沒有國家的冠軍》也取得不錯成績。

朴有天

37歲的南韓天團東方神起前成員，JYJ的韓星朴有天，以出道作《成均館緋聞》爆紅，並靠連續劇《看見味道的少女》等作攀上事業巔峰，然而他2019年因吸食大麻染毒遭調查，最終被判處有期徒刑10個月、緩刑2年，重創形象演藝工作全無，只能赴泰國求生。他去年參與拍攝獨立電影《獻給邪惡》，該片也榮獲國際電影節肯定，但他若要在南韓復出恐還有長路要走。

T.O.P

36歲的南韓天團BIGBANG前成員T.O.P（本名崔勝鉉）2017年被爆與公司練習生韓瑞希一同吸食大麻，雖然他聲稱對「電子煙裡有液態大麻」毫不知情，仍遭判刑10個月、緩刑2年與1.2萬韓元罰款，於5月證實退團。不過他目前正製作新專輯，未來將以「SOLO」回歸，還加入由日本億萬富翁和SpaceX主導的月球旅遊專案「DearMoon」，預計成為首位登上月球的韓星。

PSY

45歲的PSY成名前曾捲入吸毒、逃兵等風波入獄，2012年靠歌曲《江南Style》躍身國際巨星，在全球掀起騎馬舞熱潮，據傳2個月內狂撈150億；他也不避諱提及染毒這段過往，希望外界引以為戒。他去年帶著新專輯《PSY 9th》回歸樂壇，此前也成立「P Nation」娛樂公司，旗下有韓裔美籍歌手Jessi、前4Minute成員泫雅、女團MAMAMOO成員華莎等大咖。

朱智勛

41歲演員朱智勛，2006年出演連續劇《我的野蠻王妃》走紅，然而2009年便被爆吸食大麻，當時他辯稱自己是喝醉情況下因為好奇而吸食，最後被判刑6個月，1個月緩刑。後來2017年他靠《與神同行》成功翻身，成為「忠武路演員」身價暴漲，之後拍的《屍戰朝鮮》等戲也廣受好評。

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