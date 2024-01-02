YOASOBI紅白唱〈IDOL〉日韓一線團體成伴舞　獲封2023最驚喜演出

31號全台各地舉辦跨年晚會迎接2024年，有PTT網友好奇發問「今年的最強跨年活動組合是哪一場？」，引發網友討論。



發文一出，網友們紛紛留言，留言中網友們一致推薦的並非是台灣的跨年晚會，而是日本NHK紅白歌合戰！當晚新人氣天團YOASOBI演唱神曲《IDOL》時，台上突然出現韓團、日本女團伴舞，畫面讓許多觀眾驚呆，甚至有網友還稱「根本是完虐」其他表演。

【圖輯】點圖放大重溫當晚精彩演出👇👇👇

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日本NHK第74回「紅白歌合戰」昨晚登場，節目中當YOASOBI演唱《IDOL》時，韓團Stray Kids、SEVENTEEN、MISAMO、LE SSERAFIM、JO1、NewJeans，以及日本女團乃木坂46、櫻坂46、NiziU等都輪番在台上伴舞，就連主持人橋本環奈都現身一起跳，夢幻組合更讓線上直播聊天室的網友們瞬間暴動，表演結束後也引來許多網友討論，驚呼這是2023年最驚喜的演出，「hololive 線上+同時視聽應該有百萬」、「YOASOBI 沒有之一。」、「全部偶像都是伴舞的 太神啦」、「場面有夠盛大」、「台灣的全部不夠看 YOASOBI一團打全部啦！！」、「Yoasobi這個舞台太神啦 畫面含金量之高」。

此外，有網友認為台灣方面台東的跨年晚會卡司相當好，也有不少網友大讚亞洲舞王羅志祥的跨年表演。

【同場加映】《Dispatch》爆藝人戀情成習俗 盤點8對近年「見光死」韓星情侶（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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