周海媚北京豪宅變凶宅？開價3千萬人民幣　地產經紀揭賣樓原因

周海媚離世後，她價值約4億人民幣（約4.45億港元）的遺產全由母親繼承，其中還包括她最後獨居的北京別墅，如今則傳出這棟別墅要賣出，讓網友議論紛紛。



據報導指出，近來北京地產經紀傳出要賣出周海媚生前居住的北京別墅，賣方正是周海媚的母親，這棟約500多平方米的別墅，開出的售價是3千萬人民幣。

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不過周海媚才剛離世沒多久，家人就急於要賣樓，不少網友猜側是否家人急需用錢，而地產經紀則解釋，因為周海媚的家人都住在香港，加上周母年紀大了，已無能力支付別墅高昂的維護管理費用，於是才決定脫手。網友則大都能理解，但也討論起因為周海媚當時是病逝在家中，不知是否算凶宅？這樣房子應該很難賣出。

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