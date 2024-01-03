Jisoo@BLACKPINK新老闆竟是親哥哥？疑共同經營新公司「Blissoo」

韓團BLACKPINK於29日傳出全員不與YG娛樂續個人約，僅續簽團體約，後Jennie宣布成立個人廠牌「ODD ATELIER」；近日則有韓媒爆料Jisoo的新東家是親哥新成立的公司「Blissoo」。



綜合韓媒報導，Jisoo疑加入親哥哥成立的經紀公司，將以哥哥擔任代表的母嬰品牌「BIOMOM」為基礎拓展演藝事業部門。而在徵才網站上，「Blissoo」募集娛樂事業相關人才，包括影音編輯、設計師、保鑣、會計師等。

【圖輯】點圖放大看更多Jisoo靚相👇👇👇

+ 28

徵才網頁還提到Blissoo將「隨著藝人的成長，為了獲得K-POP粉絲的喜愛，演藝事業範圍正在海內外快速擴張」，並附上了一張Jisoo的照片，因此被猜測她是否將與親哥哥共同經營新公司。

對此，韓媒《XPORTSNEWS》向BIOMOM求證相關消息，對方僅回應：「我們沒辦法明說與Blissoo之間的關係，而且我們也沒辦法掌握到公司董事（Jisoo哥哥）的家族關係。」

【相關圖輯】日網票選2023韓國最美女星TOP 5 金泰希被TWICE周子瑜揮底排第3（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 31

另外，Jennie日前在IG Story以英、韓文發文，表示2023年是充滿感恩的一年，隨著新年將近，她創立了名為「ODD ATELIER（簡稱OA）」的公司，將在2024年開始她的個人活動，但她也不忘團體，在文末表示：「請多愛護支持我的全新挑戰和BLACKPINK，謝謝大家」。

而在12月24日平安夜之際，Jennie 也在個人YouTube帳號「Jennierubyjane Official」上傳了歌曲〈 눈（Snow）╱Snowman Cover〉獻給粉絲，在IG發文：「for blinks（粉絲名稱）this christmas。」雖成立了個人公司仍不忘喜愛BLACKPINK的歌迷。

【相關圖輯】2023回顧｜TikTok全球最受歡迎Kpop藝人TOP 5 LE SSERAFIM排第4（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

延伸閱讀：

羅智強苗博雅交鋒廢死 王欣儀淚憶：姊被男同學殺害棄屍

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】