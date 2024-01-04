「爺孫戀」林靖恩懶人包　驚揭企圖用滅火器襲警　失控事件數不完

與已故資深音樂人李坤城譜出相差40歲的「爺孫戀」，不顧外界嘩然堅持相戀成婚，因此聲名大噪的林靖恩，在2023年李坤城大腸癌逝後，遭李兒李卓軒指控長期抽菸、酗酒、打電動，繼承李家老宅後馬上轉手賣掉等情事。



近日，有位台中酒店業者在匿名平台發文指控林靖恩，蓄意破壞房內電視及桌子，甚至向酒店人員撂話：「有種就報警！」，據悉受害酒店至少有4家。

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電視、設備都砸壞 林靖恩嗆酒店：有種就報警

有酒店業者在Dcard上爆料，林靖恩跨年夜入住4天，因滿房無法讓她續住才退房離開，離開前突然聽到房內傳出巨響，進房查看發現電視被砸毀，便向林靖恩求償，對方則拿出信用卡刷了一萬多元（台幣）賠償。過程中林靖恩精神恍惚、語無倫次，「一下說酒店的書是她的、擺設象棋是她的、牆上裝飾的文字是她的」。

業者坦言，當時不敢讓林靖恩入住，便叫來計程車請她離開，林靖恩卻拔掉大廳的裝飾溫度計，大嗆業者「有種就報警」。業者報警一個多小時後林靖恩又折回酒店，還在大門外騎樓吐痰、瞪著大廳客人露出詭異笑容，佔據一旁ATM不肯離去。

【回顧「爺孫戀」恩愛點滴】李坤城兒子爆父親「爺孫戀」恐怖內幕 後母逝前圓婚原來另有所圖（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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民眾目擊林蹲坐ATM旁 自稱身無分文、處境淒涼

另外，有其他酒店業者透露，林靖恩在酒店被列為黑名單，近期都改為在旅館逗留，曾砸爛酒店設備，還一度想拿滅火器襲警。

事實上，林靖恩過去有過惡劣行徑，曾在12月23日入住台中某高檔汽車旅館，疑拿用酒瓶砸毀房內一萬元的（台幣）石板桌。

根據《東森新聞》報導，林靖恩被民眾目擊坐在銀行ATM旁，身上只帶著一支手機，民眾詢問她是否需要幫忙，她回答：「需要！」從談話中得知她沒有旅館可以入住，聲稱身上沒有錢。

林靖恩爭議不斷 近一年聲量破10萬筆

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，李坤城與林靖恩前幾年震驚社會的「爺孫戀」至今還有許多糾紛，近一年總聲量高達122531筆，第一波聲量高峰為去年4月1日，聲量共計13345筆，李坤城住院後，與林靖恩在病床上登記結婚，隨後不幸病逝，引來大批網友酸「年紀輕輕就賺到遺產」。

第二波的聲量高峰則為5月27日，林靖恩被繼子李卓軒指控霸佔老家與遺產，更說她長年酗酒、抽菸、打電動，指出林靖恩「完全不想要面對社會」，甚至在李坤城生病時，林靖恩還曾虧「不要再假了」，直到李坤城行動不方便跟家人求援送院。林靖恩在李坤城癌逝後，馬上以1780萬（台幣）的價格出售老宅，開始輪流住進台中多家酒店。

「林靖恩」近一年聲量趨勢變化（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月03日至2024年01月02日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『林靖恩』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】