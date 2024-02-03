陸劇推薦｜10部「平行時空穿越」偶像劇：循環初戀、超時空戀人…

不管是愛情陸劇，還是古裝宮廷劇，「穿越」主題時常集結現代和古代的交錯，或是與未來科技有關的故事設定，除了感受主角間的愛情與穿越冒險的過程，更多的是時空命運的複雜編織。



下列推薦10部具有「時空穿越」設定的現代偶像陸劇。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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穿越陸劇推薦1.《脫軌》

尚未開播的《脫軌》改編自priest的晉江文學城小說，由劉浩存、林一、黃聖池、範詩然、王喳喳、完顏洛絨、李添諾等人主演，劇情講述江曉媛（劉浩存 飾）原本是千金大小姐，卻突然「穿越」成了一名農村打工妹，在這歷程中，祁連（林一 飾）一直是她的得力助手。後來得知「穿越」只是參加「燈塔實驗」的後遺症，在經歷重重考驗後，江曉媛和祁連確認彼此是一生所愛，最終攜手走過餘生。

穿越陸劇推薦2.《超時空羅曼史》

2022年《超時空羅曼史》由胡一天、陳鈺琪領銜主演，劇情講述民國時期的影帝向秦羽（胡一天 飾）在《黃浦風雲》拍攝現場中神秘消失，沒想到竟是意外穿越至現代，在21世紀邂逅編劇金阿銀（陳鈺琪 飾），兩人展開跨越時空的同居奇緣。然而，一場意外卻讓年輕演員池宇喪命，向秦羽努力尋找回到過去之路，同時揭開穿越之謎。

穿越陸劇推薦3.《我的反派男友》

2022年《我的反派男友》由陳哲遠、沈月領銜主演，劇情講述愛好寫作的少女南星（沈月 飾），在許願時意外召喚出了自己書中的反派角色蕭無敵（陳哲遠 飾），還連帶威脅地住到南星家的隔壁，這對歡喜冤家在雞飛狗跳的鄰里生活中溫暖彼此，最後攜手共赴愛情。

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穿越陸劇推薦4.《開端》

2022年《開端》改編自祈禱君刊載的同名網絡小說，由白敬亭、趙今麥領銜主演，劇情講述女大學生李詩情（趙今麥 飾）在搭乘公交車時，預知到這輛車總會在特定的時間點發生爆炸，更神奇的是她不斷地在一次次死亡中倒帶重來，陷入了死亡時空的困局，為了逃出這個輪迴循環，她拉上了車裡的另一位乘客肖鶴雲（白敬亭 飾），一起找出阻止死亡循環的方式與製造爆炸事件的真兇。

穿越陸劇推薦5.《烏雲遇皎月》

2022年《烏雲遇皎月》改編自丁墨同名小說，由李一桐、金瀚領銜主演，劇情講述懸疑愛情小說家譚皎（李一桐 飾）在一次郵輪旅行中與學霸鄔遇（金瀚領 飾）相遇，然而旅行結束後，他們卻陷入記憶缺失和時空穿梭的漩渦。在原本的時間線中譚皎已經遇害，而在時空倒回一年的時間線中，每次只有15天可以解謎或破案，15天一過，兩人便又會回到船上。

這部劇雖然討論度不高，但是以巧妙的穿越時空設定營造出懸疑氛圍，而且情節扣人心弦，會讓人很想知道後面究竟發生什麼事。

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穿越陸劇推薦6.《滿月之下請相愛》

2021年《滿月之下請相愛》由鞠婧禕、鄭業成領銜主演，故事背景設定在一個超級滿月之日，講述雷初夏（鞠婧禕 飾）藉由引力波穿越至10年後，從天而降進入《聖者之戰》遊戲設計師溫特（鄭業成 飾）的懷中，兩人開啟了一段令人感動的愛情故事。

穿越陸劇推薦7.《循環初戀》

2022年《循環初戀》改編自DTT暢銷小説《時光機》，由施柏宇、陳昊宇領銜主演，劇情講述高冷學霸葉佑寧（施柏宇 飾）和向日葵女孩夏文希（陳昊宇 飾）在平行時空中的浪漫邂逅，這兩個青春少年在億萬分之一的機率下相遇，重啟高中生活。

雖然這部戲在穿越設定上沒有這麼的吸引人，不過小編覺得整部劇充滿濃厚的初戀美好氛圍，喜歡甜甜劇情的人可以追追看。

穿越陸劇推薦8.《超時空戀人》

2020年《超時空戀人》由朱麗嵐、張猛、婁鳴、嘉澤領銜主演，是一部結合時空穿越的奇幻愛情陸劇，講述一位獨當一面的現代女作家，意外穿越進自己未完成的小說，成為那心機女配錢溱溱（朱麗嵐 飾），為改變小說中的命運，她與男三號、貼身小助理陸離（張猛 飾）聯手進行配角逆襲，甜蜜戀愛也在兩人之間開花結果。

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穿越陸劇推薦9.《天才基本法》

2022年《天才基本法》改編自長洱發的同名小說，由張子楓、張新成、雷佳音主演，這部陸劇巧妙地以平行時空為主軸，講述了林朝夕（張子楓 飾）和紀江（張新成 飾）穿越到芝士世界的冒險。在草莓世界，他們經歷了奧數集訓和回到小學的點滴，最後成功回到原來的世界，愛情糾葛也讓整個故事更加曲折。

由於這部劇的敘事線索可分成三個部分，所以一開始看的時候容易一頭霧水，但看懂之後會發現整部劇情環環相扣，不只與平行時空題材有關，更有尋找自我的故事意涵。

穿越陸劇推薦10.《一閃一閃亮星星》

2022年《一閃一閃亮星星》由張佳寧、屈楚蕭主演，劇情圍繞在一名少女林北星（張佳寧 飾），即將迎接30歲生日，卻在感情和事業上遭遇波折，獲得時光機老人眷顧的她意外回到18歲，原本決心重新高考，卻因張萬森（屈楚蕭 飾）的出現改變了一切，兩人展開一段相互救贖的戀愛故事。

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