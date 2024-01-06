李善均案完整時間軸　被女子威脅踢爆不倫關係「勒索5千萬韓元」

南韓影星李善均於12月27日上午10點多被發現倒臥在車內，當下已經沒了生命跡象，享年48歲。他生前正在接受染毒以及遭到勒索兩個事件調查，未能等待真相大白，直到他離世後，整起案件的複雜度才漸漸被揭露，勒索一案背後峰迴路轉，原以為是聲色場所金女所策劃，但金女其實也是被威脅的受害者之一，主謀是她的蛇蠍閨蜜朴女，朴女一人扮多角威脅李善均又恐嚇金女，案件最終一發不可收拾。



李善均一案過於複雜，韓媒、YT自媒體所拿到的線索都很片段，使得多數人看不清事情真相，就連前娛樂記者李鎮浩也直言「蒐證的期間被搞混很多次」。但隨著幕後人物朴女浮出水面，才得以釐清主謀就是朴女，她9月初發了第一則威脅簡訊給金女「我要爆料妳跟李善均的關係」，金女當時不知情恐嚇犯就是閨蜜朴女，直覺認為是鄭多恩（D社曾報導該人物，但鄭多恩8月就被關了）。

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根據前娛樂記者李鎮浩4日公布的案件時間序，整起事件源於金女9月初所收到的一則恐嚇簡訊，ID為nenemddin（네넴띤）的人傳訊威脅「我要爆料妳吸毒還有跟李善均的關係」，她害怕自己吸毒一事曝光，向李善均要求了3億，沒想到，後來發現恐嚇犯就是閨蜜朴女，她感受到被背叛，並未把錢交給對方。

最終導致朴女殺紅了眼，開始向各大媒體、輿論頻道爆料金女私事，朴女還衍生案外案，又跑去找李善均威脅了2億元，雖然事後只拿到5千萬元，但她是恐嚇犯一事遭到警方調查，12月26日不甘被逮捕，又把金女與李善均的對話音檔爆料給YT頻道，2位蛇蠍女內鬥最終逼到李善均走上絕路。

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李鎮浩所列出的李善均一案時間序：

9月初：金女收到匿名「nenemddin」威脅爆料她吸毒與李善均的關係，勒索金額為韓幣1億元，接著她又收到恐嚇犯傳來錄有她自己聲音的音檔，她才開始慌張，只是當下並未告知李善均，而是告訴她的閨蜜鄰居朴女。

9月9日：金女早在8月就被舉報吸毒，但當時舉報人是S先生，S指稱「女友吸毒的場合之中，金女一起吸毒」，她害怕染毒一事又遭到曝光，於是在朴女的建議下試圖漂髮，而朴女還建議她先拔幾根頭髮測試是否驗得出毒品成分，就是在這個過程中，朴女獲得了金女的漂髮照與數根頭髮的證據。

9月17日：金女告知李善均自己遭到威脅一事，但她說謊表示「恐嚇犯要3億元」，打算1億給恐嚇犯，剩下2億當逃跑資金。

9月22日：李善均透過好友姜某匯了3億元給金女，當下金女寫了保證書「未來不再要求任何金額，不會把此事外洩給別人知道」。

此處重點，金女本身使用2支手機，其中一支會把所有過程錄音下來，且她此時還非常相信閨蜜朴女，因此朴女皆知曉所有事件都存在著錄音檔。

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9月23日：金女發現朴女跟恐嚇犯恐怕是同一人物，因此沒有把1億匯給恐嚇犯，而是帶著鉅額藏身，拒接所有人的電話。

9月24日：朴女（恐嚇犯）佯裝關心打給金女之母，「恐嚇犯來聯絡我，說妳女兒吸毒，恐嚇犯透過我要把錢轉給他，如果金女再不接電話，妳和妳小孩都會有危險。」金母嚇壞了，立刻告知朴女女兒的藏身之處。

10月2日：金女發現恐嚇犯知道自己的動線，最終放棄掙扎，準備把錢才交給對方，此時，她只是懷疑恐嚇犯是閨蜜朴女，仍不知道恐嚇犯確實就是閨蜜朴女。當天按照原定計畫把錢放在仁川某處，但她找了一位哥哥同行，恐嚇犯看到陌生人出現，並未現身拿錢，因此沒拿到該筆鉅款。

10月4日：恐嚇犯威脅金女「我知道你拿了3億，給我2億」，金女並未告知任何人「自己從李善均那拿到3億」，此時她才確信恐嚇犯就是閨蜜朴女。

10月11日：金女、朴女正式發生爭執，她不滿對方把自己吸毒一事告訴家人，於是她向朴女身邊所有人爆料「朴女是單親媽媽，謊稱自己的年紀跟身份背景」，此舉惹怒朴女，朴女最終向警方舉報「金女吸毒」。

10月13日：朴女拿不到金女的錢，於是把腦筋動到李善均身上，她威脅李善均「我要2億」，同時爆料「起初只勒索1億，金女卻吞了3億元」，此處她佯裝成男性，使用「nenemddin」、「拌麵」兩種暱稱，透過文字訊息以男生打字方式來威脅。

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10月16日：朴女舉報金女吸毒後，再度前往警局把金女吸毒相關證據提交給警方，此處所提供的證據就是金女的漂髮照與數根頭髮，靠著該證據，警方對金女採取拘捕手段。

10月17日：朴女從李善均方面成功拿到韓幣5千萬，她原本要求2億元，但李方不肯支付那麼多，最後協商的金額為韓幣5千萬。

10月18日：金女被正式警方拘捕。

10月19日：金女分別在上午跟下午接受警方調查，但她並未說出李善均的名字。

10月19日下午5點：韓媒《京畿新聞》獨家報導，巨星L涉嫌染毒接受調查中。此處的疑點，金女調查中並未說出李善均的名字，《京畿新聞》消息從何處而來？

10月20日：朴女以「參考人」身份再度去了警局，提交了金女1年內的Kakaotalk訊息內容、電話聯絡內容。

10月20日之後：朴女開始瘋狂地向各大媒體、YouTube自媒體爆料各種內幕，其中包含金女交往過的藝人、金女Kakaotalk訊息內容、關於金女家人的私事等。

12月26日：朴女勒索李善均5千萬元遭到警方調查，她並未現身於法院，而是再度使出手段，把錄音檔爆料給YouTube自媒體，該內容為金女當時跟姜某（李善均摯友）拿錢對話的過程、金女與李善均的對話。

12月27日：李善均上午輕生亡。

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