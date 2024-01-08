「爺孫戀」林靖恩1780萬台幣售出李坤城物業　突自爆身上剩200蚊

「爺孫戀」的林靖恩在李坤城去年4月癌逝後，獲得李坤城生前的房地產，並也火速將房子以1780萬元（台幣）賣掉，之後她就一直住在高檔酒店，日前被爆出破壞房間內電視，酒店人員拒絕讓她再繼續入住，而她則一直逗留在大廳做出一些詭異行為，酒店人員報警，她被警察帶走後，又再回到酒店門口做出一些失控行為。



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日前林靖恩更新了臉書，中午先是轉發一則影片是弘一大師的五個金句，並寫道「我又忘記了，需要找一個小編了嗎」，晚上她則再發文透露「今天只有兩百，還是得點一瓶啤酒，本來想寫的，又忘了，文謅謅的讓人受不了吧？！」看起來她目前的經濟及身心狀況，都讓人堪憂。

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