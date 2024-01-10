Ali Wong｜一文看清金球視后高低起跌　拍《齮齕人生》前早已爆紅

【黃艾莉／Ali Wong／金球獎】美國當地時間1月7日，第81屆金球獎頒獎禮舉行。黃艾莉（Ali Wong）憑藉《齮齕人生》（BEEF），拿到了最佳迷你劇女主角，這是亞裔演員首次獲金球獎迷你劇集類表演獎。《紐約時報》稱讚道：「這是過去一年中最令人振奮、驚訝，最富有洞察力的作品之一。」



得知消息後，黃艾莉難掩激動的情緒，哽咽地說：「感謝劇組給了我這麼好的機會。」儘管已經離婚了，她還是一如既往提到前夫Justin Hakuta：「正因為有你的支援，我才能工作和當媽兩不誤。」

黃艾莉是美國身價最高的華裔脫口秀演員，被譽為「華裔喜劇之王」。2023年，她入選了《時代》雜誌年度最具影響力的100人，如今又成功轉型，出書、進軍影視行業，一路逆襲活成了現實版大女主。

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01 她的人生遠比劇中精彩

在捧起金球獎獎盃前，黃艾莉就已經是美國最成功的華裔脫口秀演員之一，以辛辣生猛著稱。在她懷孕7個月的時候，穿著緊身連衣裙、戴著紅色框架眼鏡，在舞臺上百無禁忌地談論性、生育、母職，激起無數人的共情，一戰成名。

此後，黃艾莉紅遍全美，單場演出門票瞬間從10美元飆升到1000美元。她穿的一條短裙，還被美國國家歷史博物館收藏。

去年4月，她跟前夫Justin Hakuta離婚，結束了8年的婚姻。在這段婚姻中，她經歷了期待、幻滅、離開的全過程。「矯妻夢」的破碎，倒逼了「大女主」的崛起。

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她在採訪中多次調侃自己的婚姻，說丈夫是典型的「小手甩甩、擺出emo的姿態的中年男人」，但家裡幹活最多最累的還是女人。

「現在我在這裡賺錢，而我的丈夫卻在我買的房子裡，用我父親節買給他的勞力士腕表數著時間。他根本不在乎我在臺上說了什麼，因為他正忙著過我想過的生活。他在躺平，而我在拼搏。」

正當大家期待她離婚之後，能醞釀出更多關於婚姻的段子時，沒想到她跟Netflix合作，帶來了瘋狂喜劇《齮齕人生》。劇中的Amy事業成功，卻永遠緊繃，不敢停下來。當她壓抑的情緒積累到一定程度，在路上遇到了失敗的底層男子Danny（Steven Yeun飾）。

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因為「路怒症」，兩人不斷互相報復。過程很解壓，卻也讓人心酸。他們的性別、階級都不一樣，卻面臨相似的困境。

這種困境，是所有東亞人所共有的。我們從小被教育要乖、要聽話、要努力。於是在遇到委屈時，習慣性默默承受，在外循規蹈矩，忽略自己的感受。

然而，任何情緒都不會憑空消失，要麼在看不見的瞬間迸發，要麼變成自我攻擊。也因此，很多人看到Amy流淚吐槽父親「教育孩子要壓抑情感」時，都狠狠共情了。

02 劇中的Amy，很像現實中的黃艾莉

《齮齕人生》中的Amy，簡直是黃艾莉的真實寫照。兩人都是中越混血的二代移民，都曾嫁給日裔丈夫，婚姻也都是一地雞毛。

Amy的丈夫是一位日裔藝術家，高大帥氣，家境優渥，還甘願在家帶娃，一切都很完美。可Amy心裡是有怨懟的。家裡的房子是她買的，裝修是她親力親為的，自己每天疲於奔命，卻沒有喘息的片刻，也沒有人真正懂她。

她總是愁眉苦臉，就算偶爾笑起來，也能看出勉強的成分。就連丈夫，也居高臨下指責她沒有「鬆弛感」，要積極地看待問題，還讓她冥想、放下。

可當她聽話照做後，卻發現：「西方心理療法，對（治療）東方腦袋沒用。」、「我受夠了總是要面帶微笑。」、「佛陀之所以能成為佛陀，首先因為他是王子，好吧？他有能放棄的東西。」

《齮齕人生》中的Amy，簡直是黃艾莉的真實寫照。（《齮齕人生》劇照）

黃艾莉也一樣。

剛跟丈夫Justin Hakuta在一起時，她是自覺「高攀」的那一方。因為對方是哈佛大學的高材生，出身也很好，父親是有名的日裔美國發明家。為了保護男方財產，兩人還簽了婚前協議。

她在丈夫面前，把姿態放得很低。在一起5年來，每天為丈夫做早餐。只因為想讓丈夫依賴自己，自己就不用再工作了，「我不想向前一步，只想躺在地上。」

可命運卻跟她開了個大玩笑，丈夫家只是看似富裕，實際入不敷支，還要她辛苦賺錢還7萬美金的債務。她馬不停蹄地工作，婚前的男強女弱，婚後逐漸開始反轉。

後來她成為了家裡的經濟支柱，顧慮卻變得更多。她的媽媽，甚至開始擔心她老公會因為面子過不去而離開她。她平時寫的很多段子，都要先給丈夫過目：「不然我的婚姻就完了。就為一個好段子，那可不值得。」

可即便如此，這段婚姻還是走向陌路，兩人也試過做夫妻心理治療來挽回，依舊無濟於事。聽到黃艾莉想離婚時，媽媽很不高興：「你就不能等我死了再離嗎？」家人的不理解，從劇中到劇外如出一轍。

她總是愁眉苦臉，就算偶爾笑起來，也能看出勉強的成分。（《齮齕人生》劇照）

03 童年不受關注不斷死磕自己

黃艾莉的人生是絕對的大女主逆襲，卻不是爽劇。一路走來，磨難重重，可所有攔在她面前的困難，最後都成了她登頂的基石。

她是典型的「好學生」，媽媽來自越南，爸爸是華裔美籍人。家裡4個孩子，她是最小的一個。從小，大家都把她當成不懂事的小孩，沒人願意聽她說了什麼。所以，她很早就學會了察言觀色，發現如果想引起別人的注意，說話就要簡潔，還要有趣。

剛開始踏入脫口秀這一行時，她過得很苦。在紐約跟6個人合租，為了省錢經常吃米飯配扁豆。在唐人街花3.5美元買半隻雞，就是一種難得的犒勞了。

和生活中的湊合不同，她對段子的要求極高。一個段子至少要在舞臺上收到20次鼓聲，才會放到常規演出裡。她也很勤奮，每天晚上都拼命趕場，一天最多演到9場，從晚上7點一直講到淩晨兩三點。

讓她聲名鵲起的《黃艾莉：眼鏡蛇寶貝》（Ali Wong: Baby Cobra），是她孕期的作品。那時，她已經懷孕7個月。在喜劇舞臺上，女性本身不多，懷孕的女性更是罕見。

《黃艾莉：眼鏡蛇寶貝》是黃艾莉孕期的作品。（《黃艾莉：眼鏡蛇寶貝》截圖）

懷孕還在拼命工作，很大程度上是因為她怕有孩子後就沒法上臺。在她身邊有太多女性，「一懷孕就消失了」。然而這種特殊狀態，反而成為了武器。她明知懷孕後會面臨疲倦、發福等窘境，卻不在乎，從外形開始「冒犯」觀眾，直言「讓面子和羞恥心都見鬼去吧」。

之後的故事就路人皆知了，她獲得了很深的共情，事業節節攀升。

可能是經歷過婚姻的痛擊，她評價起女性處境來總是很犀利：「我們女人把太多時間花在幫丈夫過上悠哉的生活了。我如果能有個老婆，你們知道我會有多成功嗎？」

她還說全職媽媽是一份沒有社保、沒有同事的工作：「女人當媽後，為什麼會愛閃閃發光的東西，因為你需要火花，來填補心中已經褪去的光芒。」

這次拿獎於她而言，或許只是個開始。祝福她，也希望沒有婚姻束縛的她，越來越成功，越來越自由。