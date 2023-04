《BEEF》爛番茄98%極好評　爆紅原因逐個數　亞洲人睇必有共鳴

如果說起4月最值得一看的美劇,那肯定是Netflix新黑色幽默美劇《BEEF》(齮齕人生)。《BEEF》在播出後火速躥紅,收穫高分好評,不僅在「爛番茄」網站得到98%好評,更獲得IMDb網站8.4/10分的超好成績。這部從路怒開始的黑色喜劇成功地將全球東亞人的身份困境展示在了大眾視野面前,也引起了許多觀眾的共鳴。故事角色刻畫得非常細膩、人物個性鮮明又極具代表性、衝突爆發點多、劇情不拖遝、各種反轉和懸念、都讓觀眾直呼看得完全停不下來,一口氣猛刷全集!



美劇《BEEF》是由A24出品發行的劇集,除了最近橫掃頒獎季的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),《歡迎光臨奇幻城堡》(The Florida Project)、《不得鳥小姐》(Lady Bird)、《仲夏魘》( Midsommar)等都是A24公司製作的影視作品。而這部劇集的男女主角同樣也大有來頭,飾演男主Danny Cho的Steven Yeun曾參演2010年萬聖節開播的高收視美劇《行屍走肉》(The Walking Dead),主演韓國電影《像法國電影那樣》(Like a French Film)、《Mayhem》、《玉子》(Okja)等作品。女主角Amy Lau的扮演者則是亞裔脫口秀女王黃艾莉(Ali Wong),她可是曾頂著7個月身孕卻穿著緊身連衣裙在脫口秀節目《黃艾莉:眼鏡蛇寶貝》(Ali Wong: Baby Cobra)中講段子的女人。

《BEEF》故事圍繞著兩個不同階層、不同生活圈,卻同樣背負著家人期待而活的兩人展開。劇情一開始,本互不相識的男女主Danny和Amy因為各自人生不順心而引發的一場交通衝突。兩人因為一次倒車和鳴笛結仇,本只是一樁小事,但兩人相互報復、互相糾纏,最終演變成一發不可收拾的場面。

隨著故事展開,男女主在劇情中逐步交代自己的人生,可以看到家庭創傷、童年陰影、生活所面對的焦慮和壓力是如何影響男女主們導致他們「發瘋」和如何把他們推到情緒爆炸的邊緣。編劇很用心地在故事線上做堆砌,讓觀眾看到兩人表面正常生活,暗地裡卻在發瘋的視角。

這部劇深刻探討了大部分東亞人壓抑的一生,因此不少觀眾都表示劇情與真實人生有共鳴,精准擊中了所有東亞人的軟肋,更有觀眾表示:「看完覺得喘不過氣,有感覺看到了自己。」就算生活差異再大的兩個人,他們的脆弱和痛苦卻是如此相似。劇裡不止展現了東亞人的困境和壓力,同時也把現實裡會面對的原生家庭、婆媳關係、親子關係、跨界階層、全職主婦、溝通表達等等問題擺到檯面上來。

另外,劇中的臺詞很令人印象深刻,把東亞人壓抑的一生血淋淋地展示在觀眾面前。家庭的枷鎖和根深蒂固的價值觀都是每個東亞人痛苦的來源。父母對孩子的期望,把為了家庭犧牲當作自我滿足,自以為偉大地再將這些負面情緒強加在下一代身上。普遍傳統家庭的教育方式,教導孩子做個「完美」的人,努力扮演好每個角色,壓抑自我,掛上面具做人。

不得不說,這部劇真的把「失控的東亞人人生」展現得淋漓盡致。故事的最後,從互看不順眼的男女主最終在病床上相擁,不知等待他們的又會是怎樣的未來。

