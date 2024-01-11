金剛疑戴綠帽　小甜甜透露「2大線索」洩奸夫特徵　係已婚圈中人

金剛（李信樵）和好友小甜甜（張可昀）日前一起上由徐熙娣（小S）主持的《小姐不熙娣》，分享被好友背叛的故事。小甜甜爆料，金剛有個超級要好的好兄弟，曾趁他人在香港工作時，約當時他的女友去酒店開趴，金剛意外表示：「我都不知道這件事情耶！」小S湊到小甜甜旁邊想知道人名，聽完她一臉驚訝，更透露對方身分的2個線索。



節目中，小甜甜欲言又止提到對方的過分行為，「那個男生趁他去香港的時候，約他的女朋友去hotel開趴。」小S驚呼：「真的假的？」小甜甜強調，說的女朋友都是圈外人，「第一任，他第一任沒有約成功，他有跟你（金剛）講了，第二任沒有跟你講，她有去，然後有……」在這之前金剛完全不知情，嚇到不敢置信，小甜甜說當初她會知道，是女方告訴她的。

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小S忍不住走到小甜甜旁邊，想知道對方到底是誰？沒想到小S一聽到人名，張大嘴抱頭喊：「真的假的？」小甜甜補充，對方是從以前就跟金剛最好的朋友：「他後來恨他恨到一個……」小S看現場非常好奇，馬上說出對方身分：「是演員是演員，而且現在已經結婚，就不講名字。」金剛表示，當時他把對方當成好朋友，對方曾到香港找他，都是他幫忙埋單，沒想到遭到背叛。

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