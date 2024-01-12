《繁花》掀5大熱潮　黃河路成打卡熱點　網民鬥影王家衛風格靚相

由王家衛執導，胡歌、唐嫣主演的電視劇《繁花》日前完結，這部劇從播出至今也帶動了流行的風潮，像是劇中的飲食文化、旅遊景點也讓民眾們爭相打卡，甚至讓地標性的和平飯店新台幣破7萬的套房也全被搶訂一空，還有這家餐廳過年直接被訂滿，這些最新的流行妳絕對不能錯過！



【圖輯】點圖放大了解王家衛《繁花》掀起的5大熱潮👇👇👇

+ 11

繁花風潮1.上海黃河路成打卡熱點

《繁花》整部劇主要圍繞在中國上海市黃浦區西北部的黃河路上，因此在這部劇爆紅後黃河路也成為了知名的打卡景點～其中劇中的至真園餐廳的原型也位於黃河路，是成立於1993年的「苔聖園酒家」，此間店也吸引大量遊客打卡，並出現了春節期間包間預訂火爆的場面，也可以感受到這部劇強大的影響力！

繁花風潮2. 和平飯店套房搶訂

原先就是知名地標景點的和平飯店，1998年海峽兩岸第二次的「汪辜會談」也是在這裡舉行，許多海外的知名學者也曾來過和平飯店用餐～這次在《繁花》播出後也再度爆紅，甚至一個晚上要新台幣70,000多元的套房全被搶訂一空，和平飯店也趁此次機會與《繁花》合作推出限量餐點「繁花雙人套餐」，每天只賣20份，吸引許多劇迷朋友搶購！

【圖輯】點圖放大看更多王家衛版《繁花》精彩劇照👇👇👇

+ 32

繁花風潮3. 泡飯、排骨年糕訂單暴漲

除了景點一砲而紅，飲食文化當然也不遑多讓～除了泡飯搭配小菜、熱氣羊肉、川沙雞腳爪、油條、定勝糕、油墩子等等，最熱門的就是排骨年糕了，外送訂單量直接暴漲237%相當可觀！看到這裡是不是開始好奇排骨年糕是什麼了呢？就是將豬排裹上麵粉炸至兩面金黃，再加入年糕炸到外脆里嫩，最後淋上甜麵醬，聽起來又好吃又罪惡呀！

繁花風潮4. 紅幫裁縫生意翻倍

劇中飾演男主角的胡歌，請寧波的紅幫裁縫量身定制了多套氣派的西服，也讓胡歌在劇中就從落魄的街頭小混混直接搖身一變風度翩翩的紳士，觀眾朋友不由自主的讚嘆起紅幫裁縫的厲害～而這也讓原先因為時代逐漸落魄的裁縫店生意扶搖直上，無論男生、女生都想擁有一件為自己量身訂製的正式服裝～

【相關圖輯】繁花｜盤點胡歌10大金句：以為吃的是龍蝦，實際上吃的是機會…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

繁花風潮5. 王家衛風格打卡照

這次《繁花》除了劇情相當吸引人外，整部劇的畫面也相當唯美，並帶起了光影晃動的王家衛風格打卡照～而影像風格的特徵包含必須大量虛化前景、可以找建築的玻璃、鏡子打造氛圍等等，港式復古的色調也一同開始興起，許多網紅也爭相打卡，事不宜遲趕快跟上流行，拿出妳的手機拍一張王家衛風格的打卡照吧！

延伸閱讀：

盤點12生肖男喜歡一個人時的表現！屬虎男會不斷逗你開心，「這位」選擇直球進攻

【本文獲「TVBS」授權轉載。】