繁花劇評｜從阿寶「經風雨見世面」拆射出《一代宗師》之宗師三境

《繁花》大結局，你打幾分？「天知地知，黃河路知，但是黃河路不響。」、「不響頂大。」王家衛的劇版《繁花》從2023年紅到了2024年，日前終於落下了大幕。



最後兩集裡，每個角色依次退場，或流淚揮別或悄然隱去，彷彿一切早有註定。《繁花》豆瓣獲得8.4分，從開播到收尾，圍繞《繁花》的爭議其實一直沒有斷過，關於它的人物塑造，關於它對於一個時代如微縮景觀般的還原。在這個過程中，身邊有許多和我一樣的上海本土觀眾，對劇集的觀感緩慢攀升，從「這一點都不上海」，到追完還捨不得故事結束，一根大陽線。

實事求是講，這可能是近兩年來少有的能引起如此大規模社會反響的影視作品，用一個老詞「萬人空巷」來形容並不為過。大結局播出時，我的一位北京好友正在等飛機起飛，他發朋友圈說前後左右每個人都在看《繁花》，少有的奇景。等到今年過年上海人跑親眷，再生疏的遠房親戚都能為它聊上半天，光憑這點我們就該謝謝王家衛。

小樂惠的大戶們慨歎：「寶總這樣一走，黃河路再沒第二個腔調那麼好的人了。」這句話也說到了許多人心坎裡。無論觀感好壞，《繁花》播完，都不知何時才能再看到那麼講求腔調的劇了。

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以下內容包含劇透



01 每個人都是自己的碼頭

「寶總完成了對所有人的承諾，從和平飯店走出去，我便又是阿寶了。」阿寶在和平飯店一共住了七年，故事的最後，他從衣架上取下了每一件定制西裝，退房。

不像七年前的那般張揚瀟灑，也沒有黯然神傷，只站在那道熟悉的電梯拉門前回頭看了一眼，揚長而去，隱入人海。

郵票李說，寶總變回阿寶蠻好，什麼煩惱都沒有了。蔡司令笑他，戇大（傻瓜）才沒煩惱，儂想當戇大伐？男人伐甘願當戇大，在資本市場殺個你死我活，最終分出勝負。但觀眾們更愛看的，可能還是這些女人。

在不久前和金宇澄的對話中，他回憶說，當年《繁花》出版時，很多女孩子喜歡看這本書，問為什麼，說：「正因為你是男人，想看你怎麼寫女人。」（《繁花》金宇澄：「年輕人怎麼看待上海，都合理。」）

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這次加上另一個最會拍女人的王家衛，劇裡每一個「她」都成為了自己的碼頭。李李賣了至真園，了完人間事，和小說結局一樣出家了。玲子飯店火爆，借開分店機會去了香港，夜東京留給小和尚看家。小汪跟著「怪麼事」，把公司搬到了光禿禿的陸家嘴，不嫌江邊汽笛吵，他們說這是時代的聲音。

朋友依然是朋友，江湖再見，陌路人還是陌路人。小汪開著凱迪拉克回到黃河路，一切都變了，至真園在拆招牌，金美林已經變成了「金櫃KTV」。景秀阿哥把煙紙店變成了鮮花水果店，取名「過客」——黃河路的老過客都不見了，盧美琳被紅根接走，外來小姐妹們去定興路開了自己的餐廳，潘經理回了花園飯店。

每一個人的謝幕，都看得人眼淚汪汪，背後太多遺憾事。

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02 一部90年代上海「武俠」

整部劇播完，回看從頭，違和感依然在，只是我們已經習慣了這層濾鏡。《繁花》的違和感，一方面來自於王家衛拍現代劇一貫的鏡頭風格，昏黃、朦朧的窺探視角和反射重影，營造了極其「夢核」（Dreamcore）的90年代上海。

另一方面，它畢竟是一部棚拍戲，黃河路的街景是車墩搭出來的，加上了大量虛擬特效。這一點就決定了它沒法像《愛情神話》那樣，帶給觀眾如此真實的城市生氣。拿它和《股瘋》比，更是不公平。

從敘事風格來看，《繁花》的主要角色都是謎語人，講話只講一半，動機只露一半，山窮水盡自有機械降神，一不當心就看得雲裡霧裡。這兩人莫名其妙就吵起來了？那一對怎麼就鬧翻了？賭氣成這樣至於嗎？

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當放在兩個小時的電影長短裡，這樣的留白和解讀空間足夠人回味，但拉長到一部30集的劇集中，一定會產生審美疲勞。

於是，我們看到了王家衛一改往常的文藝片慢節奏，快刀剪輯，讓劇情推進足夠緊湊，加上每集都有插入時機恰到好處的回憶倒敘，牢牢抓住了觀眾的注意力。

與其說這是一部商戰片、愛情片，倒不如說他在用拍武俠的方式來拍《繁花》。

阿寶的「經風雨，見世面」，多像《一代宗師》裡「見天地，見眾生，見自己」，最後脫下西裝從寶總又變回阿寶，大夢一場，孑然一身。

劇中的幾段離別戲尤為動人，莫利克奈《La Donna Romantica》配樂一起，李李轉身，手中分明就握著葉問留給宮二的大衣扣子。90年代上海和30年代香港，冬日街頭飄起一樣的霧氣。

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03 「繁花熱」只是開始

說到配樂，其實我並不喜歡《繁花》中處理大多數時代金曲的方式。偶爾為之是畫龍點睛，例如東京片段裡《突如其來的愛情》就很讓人感動。但大多數情況下，這些歌插入得都有點尷尬。每集再來幾個MV範本，歌詞在左側一放，有點用力過猛。

真的很像文藝中年人年末在朋友圈曬自己的年度歌單：「我是不是很有品味？」

尤其是一些經典老歌還變成了塑膠感極強的翻唱版，沒了陳百強和姜育恒，〈一生何求〉、〈再回首〉被曾比特唱得稚氣不堪，實在出戲。

以及，我們至今仍未可知，為什麼陳勳奇老神仙會把這部上海戲的片頭曲做得如此〈繼承之戰〉。這樣的古典主義華麗感和巴洛克味道，顯然不存在於90年代的黃河路上。

總體而言，《繁花》還是非常成功的，它能在不同人群中都構建獨有的情感連接。

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有人愛看商戰主線，看霸總從底層打怪升級的爽文；有人愛看若即若離的愛情，求而不得各自心傷；老上海觀眾找到曾經的回憶，告訴我們當初大王蛇有多豪橫。

更重要的是，圍繞著上海故事，如此高段位元配置的上海演員陣容，如此認真地對待滬語臺詞，都足以觸動大多數本土觀眾的鄉情。上海的鄉情是非常獨特的一種情結，不在於離鄉多遠，而是現在即便身處上海也找不回的那種曾經的上海氣味。

從這一點上來說，《繁花》的影響力可能遠遠超過了曾經爆火的《愛情神話》。許多上海之外的朋友也主動切換到滬語版來看劇，某紅書上求教相關上海話成了風潮。

劇中這些成名已久的演員，念普通話對白和滬語對白是截然兩種狀態，不僅是因為方言感情色彩的緣故。這些科班演員從小苦練口條，普通話臺詞功盤得包漿。回到上海話裡，他們才能卸去滿身的上戲味中戲味，呈現出更天然去雕飾的真實狀態。

可以預見的是，滬語版《繁花》的爆紅會引起一波方言影視作品的熱潮，不僅是上海話，其他地方很快也會出現更有當地風味的方言作品，成為新的流行趨勢。

劇中的普桑、虎頭奔、凱迪拉克，角色的衣服配飾，成了人們茶餘飯後的談資。

這股「繁花熱」，已經蔓延到上海無數角落。黃河路人山人海，苔聖園變成了又一個武康大樓，雲南路排骨年糕排起長隊，和平飯店的「繁花」打卡點熱鬧非凡……

你如何看待這股「繁花熱」？歡迎在留言中告訴我們。