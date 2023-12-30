2023年度9大內地古偶劇推薦《玉骨遙》《長月燼明》排第3同4

隨著2023年進入尾聲，微博上的網友們熱情討論著年度最受歡迎的古裝偶像劇，並透過投票選出了年度前9名的優秀作品，這些劇集不僅聚集了肖戰、楊紫、虞書欣等一線明星，還包括了《長月燼明》、《蓮花樓》以及《玉骨遙》等高人氣且評價極高的劇目，每部劇都是精心製作的經典之作，絕對值得大家花時間觀賞！



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網友評選2023「年度最佳古偶劇」Top9.《雲襄傳》陳曉、毛曉彤

《雲襄傳》改編自方白羽創作的小説《千門》，講述了翩翩公子雲襄揹負門中使命步入江湖，結識了幾位好友，眾人在波詭雲譎的江湖紛爭中捍衞仁德與心中正義的故事，男主角陳曉以足智多謀卻不會武功的角色捕獲觀眾心，女主毛曉彤的俐落俠女形象更是亮點，雖然劇情有時顯得平淡，但兩位主演的鮮明對比和演技，加上流暢的武打場面和精美的畫面構圖，仍被網友們評選為2023年度最佳古偶劇的第9名。

網友評選2023「年度最佳古偶劇」Top8.《浮圖緣》王鶴棣、陳鈺琪

《浮圖緣》根據尤四姐的小説《浮圖塔》改編，講述了權傾朝野的昭定司掌印肖鐸與先帝的才人步音樓勇敢地反抗命運和封建禮教，互相扶持、歷生死難關，贏得自由的故事，雖然陳鈺琪的表演受到批評，但王鶴棣的演技和角色魅力足以吸引大量觀眾。加上劇情的高潮迭起和精緻的製作質量，使得《浮圖緣》成為一部令人難以忘懷的作品。

網友評選2023「年度最佳古偶劇」Top7.《卿卿日常》白敬亭、田曦薇

《卿卿日常》改編自多木木多的小說《清穿日常》，講述了新川六少主尹崢與霽川少女李薇因意外結緣，共同開啟了一段狀況百出卻又相映成趣的生活故事，這部劇憑藉著輕鬆幽默的劇情和白敬亭與田曦薇之間甜美的化學反應，不僅在Netflix上迅速攀升至台灣排行榜第三，更因其高甜互動和引人入勝的情節深受觀眾喜愛。白敬亭和田曦薇的出色表現，加上劇情中的趣味元素，使得《卿卿日常》成為一部令人回味無窮！

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網友評選2023「年度最佳古偶劇」Top6.《雲之羽》虞書欣、張凌赫

《雲之羽》講述了渴望自由的間諜雲為衫與叛逆的公子哥宮子羽的成長故事，憑藉著演員陣容的強大吸引力和劇情的引人入勝，虞書欣和張凌赫的精彩演出，以及男二丞磊和女二盧昱曉的亮眼表現，為這部劇增添了許多看點，儘管結局引發爭議，但《雲之羽》的高品質製作、絢麗的服裝和道具，加上演員的進步和角色之間的化學反應，讓觀眾難以忘懷，成為一部印象深刻的作品。

網友評選2023「年度最佳古偶劇」Top5.《長風渡》白敬亭、宋軼

《長風渡》根據墨書白的同名小説改編，講述了自小受盡磨礪的徉州城布商之女柳玉茹與當地著名紈絝顧九思陰差陽錯結為夫妻，性格迥異的兩人在錯位婚姻裏，從相互牴觸到相互扶持、相互治癒的暖心故事，劇中深刻的情感表達和主演白敬亭與宋軼之間的絕佳化學反應，讓這部劇儘管劇情存在爭議，但兩位主演的優秀演技和真摯的情感呈現，成功捕獲了觀眾的心，更是有許多觀眾開始嗑起現實生活中，這對「真CP」的糖！

網友評選2023「年度最佳古偶劇」Top4.《長月燼明》羅雲熙、白鹿

《長月燼明》根據藤蘿為枝的小說《黑月光拿穩BE劇本》改編，講述了魔神澹台燼與衡陽宗掌門之女黎蘇蘇，歷經重重誤會心意相通，扭轉乾坤，阻止滅世危機的故事，這部劇的動人愛情故事、白鹿與羅雲熙之間無與倫比的CP感，以及精彩繽紛的敦煌風美學。這部劇以三生三世的情節吸引觀眾，從人界到天界的跨界設定讓故事層次更豐富，加上超過2000套精心設計的戲服和陳都靈等配角的出色表現，這些元素共同塑造了一部視覺與情感俱佳的佳作，深刻印在觀眾心中。

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網友評選2023「年度最佳古偶劇」Top3.《玉骨遙》肖戰、任敏

《玉骨遙》根據滄月小說《朱顏》改編，講述了孤高清冷的空桑皇太子時影及熱情仗義的赤族郡主朱顏因一花之恩結下命劫夙緣，時影陪伴朱顏成長，兩人共同守護空桑王朝的故事，肖戰對主角「時影」的深刻描繪，展現了一個表面冷漠卻內心複雜的人物，讓觀眾對劇情產生強烈共鳴，再加上劇中精美的道具和布景也大大增強了故事的吸引力，讓觀眾仿佛身臨其境。

網友評選2023「年度最佳古偶劇」Top2.《蓮花樓》成毅、曾舜晞

《蓮花樓》改編自藤萍的小說《吉祥紋蓮花樓》，講述了聞名武林的四顧門門主李相夷在一次大戰後身受重傷，從此退隱江湖成為淡泊名利的郎中李蓮花，在遇到新交方多病與舊敵笛飛聲後重新捲入江湖的故事，成毅在劇中所飾演的劍俠「李蓮花」角色深刻描繪了一個江湖高手的轉變與成長，贏得了觀眾的共鳴。劇中融合了武俠動作和懸疑推理元素，創造了緊湊而充滿懸念的劇情，令人回味無窮，加上曾舜晞和肖順堯的出色演出，使得這部劇不僅在劇情上深深打動人心，也在演員表現上大放異彩，成為一部難忘的經典之作。

網友評選2023「年度最佳古偶劇」Top1.《長相思》楊紫、張晚意、鄧為、檀健次

《長相思》根據桐華的同名小說改編，講述了流落大荒的皓翎王姬小夭歷經百年顛沛之苦，在清水鎮成為懸壺為生的玟小六，機緣之下與瑲玹、塗山璟、相柳、阿念、赤水豐隆等人上演了一場關於親情、愛情、友誼的糾葛故事，這部劇憑藉著融合了古裝與神秘元素，創造出一個既迷人又深邃的故事世界，楊紫等演員的出色演繹使角色栩栩如生，深刻刻畫了他們的內心世界。劇集的高品質製作、獨特的視覺效果和精美的服裝設計，加上深入探討的主題，如愛與命運、慾望與犧牲，都使得《長相思》成為一部讓觀眾深刻印象的經典之作，更是被網友們評選為2023年度最佳古偶劇冠軍！

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