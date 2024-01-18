女網紅認「胸部縮水」計劃二度隆胸 網民極力阻止：太大不好看…
撰文：TVBS新聞網
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台灣YouTuber團體「反骨男孩」成員蕾菈與老公湯宇於去年11月被爆出捲入吸毒風波，受到不少網友撻伐。隨著事件告一段落，夫妻倆慢慢浮出水面並在社群媒體上分享日常點滴。蕾菈16號在IG發文自認「胸部縮水了」，因此有想要再次隆乳的念頭。對此，好友琳妲則驚訝表示：「妳已經很大了還想要怎樣？」
蕾菈擁有精緻的五官和火辣的身材，先前也大方承認隆乳以獲得自信。沒想到，她近日PO出系列美照，寫道，「我期待的不是雪而是有你的冬天，最近腦袋裡都是這首歌，胸部縮水了，又進入了要不要重做的漩渦」。
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從照片中，可看見蕾菈綁著一頭整齊的馬尾，臉上畫著精緻的裝容，根本看不出已經是有2名小孩的媽媽，狀態保養得非常好。值得注意的是，她身穿一身黑色挖洞禮服，超兇的上圍似乎快將禮服撐破，就連倆側腰間也鏤空，好身材一覽無遺。
貼文PO出後，也釣出好友現身回應，「妳已經很大了想怎樣」，不少網友也紛紛留言表示，「這樣還縮水，已經很巨惹」、「已經很漂亮了。」另外，也有網友說「太大不好看，這樣的妳很美」，蕾菈則表示沒有要做大，只是想做比較挺一點。
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